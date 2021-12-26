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İnşaatta kabus! Enkaz altında kalan işçi hayatını kaybetti

İnşaatta kabus! Enkaz altında kalan işçi hayatını kaybetti

Mardin'in Artuklu ilçesinde beton dökerken çökme yaşandı. Çökme sonrası 2 işçi binanın enkazı altında kalırken, işçilerden birinin öldüğü açıklandı.

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde çöken inşaat halindeki tek katlı binanın enkazı altında kalan iki işçiden biri yaşamını yitirdi.

Kotek Mahallesi'nde inşaat halindeki tek katlı bina henüz bilinmeyen nedenle çöktü.

Çöken inşaatın enkazı altında kalan iki işçiden Bekir E., çevredekilerin yardımıyla yaralı olarak çıkarıldı.

 Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine AFAD, 112 Acil Servis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bekir E., 112 Acil Servis ekibince Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ekiplerin yürüttüğü arama kurtarma çalışmaları sonucu enkaz altındaki işçi Saim T.'nın cansız bedenine ulaşıldı.

 Görgü tanıklarından Mehmet D., inşaatta beton dökümü sırasında çökme meydana geldiğini belirterek, yapının bir anda yerle bir olduğunu söyledi.

 

Etiketler Artuklu mardin inşaat çökme ölüm işçi enkaz
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