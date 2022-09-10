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İnşaatta vinç devrildi; ölü ve yaralılar var!

İnşaatta vinç devrildi; ölü ve yaralılar var!

Malatya'da inşaat halindeki bir binada vinç devrildi. Vincin devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Malatya'da inşaat çalışmaları sırasında vincin devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Yeşilyurt ilçesine bağlı Yakınca Mahallesi'ndeki toplu konut inşaatı çalışmaları sırasında vinç devrildi.

 Bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yaralanan ve kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan 5 kişiden Fatih Kızılkaya ile Mesut Gündoğan hayatını kaybetti. Vinç operatörü gözaltına alındı.

Etiketler malatya vinç vinç devrildi ölü yaralı inşaat
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