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  4. 13 Aralık 2018 13:54

İnsanın yaptığı hayvanlığın cezası bu oldu

İzmir'de, otomobilin arkasına iple bağladığı atı sürüklediği anların sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçen polis, kimliğini tespit ettiği sürücü Veli E.'yi (40) yakalayarak gözaltına aldı. Veli E.'ye kabahatler kanunundan 102 TL idari para cezası kesildi.

İnsanın yaptığı hayvanlığın cezası bu oldu
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Karşıyaka ilçesine bağlı Demirköprü Mahallesi'nde bir kişi, dün gündüz saatlerinde otomobilinin arkasına iple bağladığı atla hareket etti. Atın eziyet çektiği o anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

SOSYAL MEDYA AYAĞA KALKMIŞTI

Görüntüler, sosyal medyada paylaşılmasının ardından, izleyenler tarafından tepki topladı. Bunun üzerine, Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

Cep telefonu görüntülerini ve çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, otomobil sürücüsünün Veli E. olduğunu tespit etti. Harekete geçen ekipler, Veli E.'yi Şemikler Mahallesi'nde yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyete götürülen Veli E.'ye kabahatler kanunundan 102 TL idari para cezası kesildiği öğrenildi.


 

DHA

izmir , at , karşıyaka , insan , hayvan
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