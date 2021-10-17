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''İnsanların müstehcen videolarını çekiyorlar'' deyip intihara kalkıştı

''İnsanların müstehcen videolarını çekiyorlar'' deyip intihara kalkıştı

Antalya'da bir kişi, alt geçidin demir korkuluklarına çıkarak, ''Tuvaletlerde insanların müstehcen videolarını çekiyorlar'' diyerek intihara kalkıştı.

Antalya'da ismi henüz bilinmeyen bir şahıs, ilginç şekilde intihara kalkıştı. Kentin işlek caddeleri arasında yer alan Muratpaşa ilçesi Yener Ulusoy Bulvarı üzerinde bulunan Güllük Altgeçidindeki korkuluklara çıkan şahıs, "İnsanların müstehcen videolarını çekiyorlar" diyerek intihar etmek istedi. Polis ekipleri tarafından ikna edilen vatandaş, aşağı indirilerek derdi dinlendi.

KORKU DOLU ANLAR YAŞANDI
Saat 11.00 sıralarında alt geçit üzerinde tehlikeli hareketlerde bulunan bir kişiyi gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından olay yerine polis ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri şahsı tehlikeli alandan uzaklaştırmak için ikna etmeye çalıştı. Yaklaşık 4 metre yüksekliğindeki üst geçidin demir korkuluklarının arkasına geçen şahıs, zaman zaman sağa sola hareket ederek korku dolu anlar yaşattı.

"MÜSTEHCEN VİDEO ÇEKİP YAYINLIYORLAR"
Şahıs, polislerin yaklaşık 20 dakika süren ikna çalışmasının ardından eyleminden vazgeçti. Polis ekipleri tarafından karakola götürülen şahsın gazetecilerin "Neden intihar etmek istediniz?" sorusuna, "İnsanların tuvaletlerde, umumi yerlerde videolarını çekip yayıyorlar. Bu normal mi abi? Bu sadece bana yapılmadı. Bu genelde herkese yapıldı. Ben tesadüfen seçilmiş olamam" şeklindeki cevabı ise şaşırttı.

İHA

Etiketler antalya intihar girişimi
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