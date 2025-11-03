İnsanlığın öldüğü o an! Epilepsi nöbeti geçiren gencin telefonunu çaldı

İstanbul Fatih'te epilepsi hastası engelli A.T.'nin, apartman girişinde baygınlık geçirdiğini gören bir kişi, cebindeki telefonu alarak kayıplara karıştı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 1 Kasım akşam saatlerinde Molla Gürani Mahallesi’nde meydana geldi. Yüzde 95 engelli raporu bulunan A.T., apartman girişinde epilepsi nöbeti geçirerek yere düştü. Bu sırada çevrede bulunan bir kişi, yerde baygın halde yatan A.T.’yi fark edip yanına yaklaştı. Gencin durumunu kontrol eden kişi, daha sonra ceplerini karıştırdı ve A.T.’nin cebindeki telefonu alarak olay yerinden uzaklaştı. Durumu fark eden mahalle sakinleri, gencin yardımına koşarak annesine haber verdi.

OLAY ANI KAMERADA

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, sokaktan geçen bazı kişilerin yerde yatan A.T.’ye ilgisiz kaldığı, ardından şüphelinin geri dönerek gencin cebinden telefonunu aldığı anlar yer aldı.

'BU HALE Mİ GELDİK, BUNLARI MI YAŞAYACAĞIZ?'

A.T.’un annesi G.T., “Komşu geldi, ‘Abla, A. bayılmış’ dedi. Her zamanki gibi pansuman malzemesini alıp hemen gittim. ‘Bir şey yok’ dediler. Onu alıp yan tarafa götürmüşler, biz o sırada olayı bilmiyorduk. Eve götürdüm ama Oğlum sayıklıyordu, sürekli ‘telefon, telefon’ diyordu. Birkaç saat sonra kendine geldiğinde, ‘Anne, bir adam geldi, ceplerimi karıştırdı, sonra telefonumu aldı’ dedi. Kulaklık boynunda kalmış. Görüntüleri izleyince her şey ortaya çıktı. Adam önce geçiyor, dokunmuyor. Sonra geri dönüp oğlumun üzerini arıyor ve telefonu alıp gidiyor. A. epilepsi hastası; elinde, ayağında, zekasında sıkıntılar var. Gün içinde kendi kendine gezer, abileriyle çay içer. Kimseye zararı yok. Akşam olunca eve gelir, yemeğini yer. Olay akşam ezanı vaktinde olmuştu, ben de 5-10 dakika sonra eve alacaktım. Yüzde 95 engelli raporu var, karakolda da kayıtlı. Bazen dövüyorlar, biz de şikayetçi oluyoruz. Bu akşam da yeniden şikayetçi olmaya gideceğiz. Kameraları izleyince daha çok üzüldük. Sapa sağlam bir adam, yardıma koşacağı yerde oğlumun telefonunu çalıyor. Bu hale mi geldik yani, bunları mı yaşayacağız? Çok üzgünüm, ben de şeker hastasıyım, şu anda her yerim ağrıyor" dedi.

