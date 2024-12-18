İnternet bankacılığı üzerinden 300 bin TL'lik vurgun

Kayseri'de bir vatandaşın internet bankacılığı hesabına girerek 300 bin TL kredi çeken dolandırıcı 2 kişi yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, bir vatandaşın internet bankacılığına sızarak hesabından 300 bin TL kredi çekilmesi yöntemiyle dolandırıcılık yapan 35 yaşındaki E.Ö. ve 34 yaşındaki T.K. yakalandı.

Şahıslar çekilen krediyi kullanamadan hesapları bloke edilirken, Bilişim Sistemleri Kullanılması Suretiyle Hırsızlık suçundan tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

DHA