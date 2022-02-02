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İnternet üzerinden Kanada'daki 14 yaşındaki çocuğu taciz eden sapık Samsun'da yakaladı

İnternet üzerinden Kanada'daki 14 yaşındaki çocuğu taciz eden sapık Samsun'da yakaladı

Sosyal paylaşım sitesi üzerinden Kanada'da 14 yaşındaki kız çocuğuna 'cinsel tacizde bulunduğu' iddia edilen bir kişi İnterpol ve Türk polisinin ortak çalışması ile yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kanada'da Kraliyet Polisine başvuran bir kadın, 14 yaşındaki kızının Instagram adlı sosyal paylaşım sitesi üzerinden 'yaşlı bir erkek şahıs tarafından kendisine müstehcen görüntüler gönderildiği, cinsel içerikli yazılar yazıldığı ve canlı yayında soyunmasının teklif edildiği' ve bu durumun da kızı tarafından kendisine bildirildiğini ifade ederek, şikayetçi oldu.

 TÜRKİYE'DE OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Kanada Kraliyet Polisi yaptığı araştırma sonucu küçük kıza sosyal medya üzerinden cinsel saldırıda bulunan kişinin Türkiye'de olduğunu tespit etti. İnterpol'un da devreye girmesi üzerine olay Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'na bildirildi.

EVİNDE YAKALANDI

Yapılan tespit ve takip sonucu Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili 56 yaşındaki M.K.'yi Atakum ilçesindeki evinde yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahsın evinde yapılan aramada dijital malzemelere incelenmek üzere el konuldu.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (İHA)

Etiketler interpol Kanadaçocuk
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