İnternette escort arayanların kabusu olan çete çökertildi
Ankara’da internet üzerinden cinsel birliktelik vaadiyle ilan veren ve buluşma anında mağdurları silah zoruyla gasp eden organize suç örgütüne yönelik operasyonda 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği, son dönemde artan "randevu tuzağı" şikayetleri üzerine geniş kapsamlı bir teknik takip başlattı. İnternet siteleri üzerinden ilan veren şüpheli kadınlarla irtibata geçen mağdurların, planlı bir şekilde dehşeti yaşadığı ortaya çıktı.
Şüphelilerin mağdurlarla buluşma anında kadınların ikametinin kapısını açarak birlikte hareket ettikleri kişilerle silah gösterdikleri, mağdurları darp ederek para ve değerli eşyalarını zorla aldıkları, bu suretle örgütlü şekilde "yağma" suçunu işledikleri belirlendi. Şüphelilerin ayrıca hileli davranışlarla cinsel birliktelik yaşanacağı izlenimi vererek mağdurlardan para alıp "dolandırıcılık" suçunu da işledikleri tespit edildi.
Soruşturma kapsamında 20 farklı eylem gerçekleştirdiği tespit edilen 23 şüpheli şahıs deşifre edildi. 24 Mart 2026 sabahı düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 14 şüpheli kıskıvrak yakalanarak emniyete götürüldü.
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonda 14 şüpheli yakalanırken, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların titizlikle sürdüğü öğrenildi.
İHA
