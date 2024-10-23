İnternette hakimden, savcıdan ucuza silah ilanları

Türkiye'de artan şiddet olayları sonrasında bireysel silahlanmayla ilgili tartışmalar sürerken, piyasanın neredeyse 4'te 1 fiyatına ithal silah alan bazı hakim ve savcıların internete verdiği "hakimden, savcıdan ucuza silah" ilanları dikkat çekti.

Adalet Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi, hâkim ve savcılara ithal silah kampanyası başlatmıştı. Piyasasının 4’te 1 fiyatına ithal silah alan bazı hâkim savcılar, normal şartlarda sadece bedelsiz hibe edebilecekleri silahları, internette satışa çıkarttı.

t24'ten Cengiz Anıl Bölükbaş'ın haberine göre; silah alım satımı yapılan bazı internet sitelerinde, 'yargı mensubundan' denilerek satışa çıkarılan silahların ücreti 12 bin dolara kadar çıkıyor.

2008 yılında yapılan düzenlemeyle de hâkim ve savcılara görev süreleri boyunca biri yerli, biri ithal olmak üzere iki silah alabilme hakkı tanındı. Düzenleme kapsamında, silahlar fon, vergi, resim, harç ve resmi kuruluşlara ait ardiye ücretinden muaf tutularak, hâkim ve savcılar daha ucuz fiyata silah sahibi oldu.

Adalet Bakanlığı Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı’nca hâkim ve savcılar için ithal silah alımı ilanı yapıldı. 2012 yılında da benzeri yapılan kampanyaya ilişkin Adalet Bakanlığı’nın 27 Ağustos’taki yazısında, kampanyanın hâkim ve savcıların güvenliklerini artırmak amacıyla yapıldığı ve Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) tarafından ithal silahların tedarik edileceği belirtildi. Yazıda silahların alımının Euro veya dolar ile yapılması, ücretin Adalet Bakanlığı’nın banka hesabına yatırılması gerektiği belirtildi. Hâkim ve savcılar için başlatılan kampanya 30 Eylül’de sona erdi.

Hâkim ve savcılar bu silahları normal şartlarda bedelsiz şekilde hibe ediyor. Ancak kampanya ile birlikte birçok yargı mensubu, uygun fiyata aldığı silahları internetten üzerinden satışa çıkardı. “Yargı mensubundan satılık” diye ilana konulan silahların fiyatı 12 bin dolara kadar çıkıyor.

Örneğin, Wilson EDC XP L 2.0 model silah yargı mensuplarına 4 bin 173 dolara satılırken, internet üzerinden 12 bin dolara satışa konuldu.

Bununla birlikte, Springfield Armory 1911 Emissory 45 ACP marka silah, yargı mensuplarına 1791 dolara satılırken, ilanda 12 bin dolara satışa konuldu.

Ayrıca, 500 dolara satılan CZ P10 S marka silah da, internet üzerinde 4 bin 480 dolara ilana konuldu.

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