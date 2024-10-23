  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. İnternette hakimden, savcıdan ucuza silah ilanları

İnternette hakimden, savcıdan ucuza silah ilanları

İnternette hakimden, savcıdan ucuza silah ilanları
Güncelleme:

Türkiye'de artan şiddet olayları sonrasında bireysel silahlanmayla ilgili tartışmalar sürerken, piyasanın neredeyse 4'te 1 fiyatına ithal silah alan bazı hakim ve savcıların internete verdiği "hakimden, savcıdan ucuza silah" ilanları dikkat çekti.

Adalet Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi, hâkim ve savcılara ithal silah kampanyası başlatmıştı. Piyasasının 4’te 1 fiyatına ithal silah alan bazı hâkim savcılar, normal şartlarda sadece bedelsiz hibe edebilecekleri silahları, internette satışa çıkarttı.

t24'ten Cengiz Anıl Bölükbaş'ın haberine göre; silah alım satımı yapılan bazı internet sitelerinde, 'yargı mensubundan' denilerek satışa çıkarılan silahların ücreti 12 bin dolara kadar çıkıyor.

2008 yılında yapılan düzenlemeyle de hâkim ve savcılara görev süreleri boyunca biri yerli, biri ithal olmak üzere iki silah alabilme hakkı tanındı. Düzenleme kapsamında, silahlar fon, vergi, resim, harç ve resmi kuruluşlara ait ardiye ücretinden muaf tutularak, hâkim ve savcılar daha ucuz fiyata silah sahibi oldu.

Adalet Bakanlığı Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı’nca hâkim ve savcılar için ithal silah alımı ilanı yapıldı. 2012 yılında da benzeri yapılan kampanyaya ilişkin Adalet Bakanlığı’nın 27 Ağustos’taki yazısında, kampanyanın hâkim ve savcıların güvenliklerini artırmak amacıyla yapıldığı ve Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) tarafından ithal silahların tedarik edileceği belirtildi. Yazıda silahların alımının Euro veya dolar ile yapılması, ücretin Adalet Bakanlığı’nın banka hesabına yatırılması gerektiği belirtildi. Hâkim ve savcılar için başlatılan kampanya 30 Eylül’de sona erdi.

Hâkim ve savcılar bu silahları normal şartlarda bedelsiz şekilde hibe ediyor. Ancak kampanya ile birlikte birçok yargı mensubu, uygun fiyata aldığı silahları internetten üzerinden satışa çıkardı. “Yargı mensubundan satılık” diye ilana konulan silahların fiyatı 12 bin dolara kadar çıkıyor.

Örneğin, Wilson EDC XP L 2.0 model silah yargı mensuplarına 4 bin 173 dolara satılırken, internet üzerinden 12 bin dolara satışa konuldu.

Bununla birlikte, Springfield Armory 1911 Emissory 45 ACP marka silah, yargı mensuplarına 1791 dolara satılırken, ilanda 12 bin dolara satışa konuldu.

Ayrıca, 500 dolara satılan CZ P10 S marka silah da, internet üzerinde 4 bin 480 dolara ilana konuldu.

(Kaynak)

Etiketler ucuza silah hakimden silah savcıdan silah hakimden satılık savcıdan satılık hakimden satılık silah savcıdan satılık silah
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Ünlü oyuncu hayatını kaybetti Ünlü oyuncu hayatını kaybetti Benzin ve motorine çifte indirim sonrası çifte zam geliyor Benzin ve motorine çifte indirim sonrası çifte zam geliyor Bu sefer de Dervişoğlu'nun kendisine fırlattığı idam ipini istedi Bu sefer de Dervişoğlu'nun kendisine fırlattığı idam ipini istedi Şevval Sam'dan 5 milyon 300 bin liralık konser ücreti açıklaması Şevval Sam'dan 5 milyon 300 bin liralık konser ücreti açıklaması Karadeniz'de büyük korku: Yerdeki çatlaklar sonrası, evler tahliye edildi Karadeniz'de büyük korku: Yerdeki çatlaklar sonrası, evler tahliye edildi Ünlü profesör ''aman aman'' diyerek 112 yıl sonra aynı noktayı işaret etti Ünlü profesör ''aman aman'' diyerek 112 yıl sonra aynı noktayı işaret etti Emekli albaydan dikkat çeken Öcalan iddiası Emekli albaydan dikkat çeken Öcalan iddiası İşte gazetelerin Bahçeli'nin Öcalan teklifi manşetleri İşte gazetelerin Bahçeli'nin Öcalan teklifi manşetleri Yandaş medyada Bahçeli depremi: Öcalan teklifine isyan etti Yandaş medyada Bahçeli depremi: Öcalan teklifine isyan etti Milli voleybolcu İlke Naz Hoş babasının saldırısına uğradı Milli voleybolcu İlke Naz Hoş babasının saldırısına uğradı
Öğrenci yurdunda patlama: Bir öğrenci ölümden döndü Öğrenci yurdunda patlama: Bir öğrenci ölümden döndü Nuri Şahin, Real Madrid'e 4 yıl sonra ilki yaşattı Nuri Şahin, Real Madrid'e 4 yıl sonra ilki yaşattı Yeni sezonun bir iddialı yapımı daha erken final kararı aldı Yeni sezonun bir iddialı yapımı daha erken final kararı aldı Şehit babasından Bahçeli hakkında suç duyurusu Şehit babasından Bahçeli hakkında suç duyurusu Satış işlemleriyle ortaya çıktı: İşte İstanbul'da en çok tercih edilen 5 ilçe Satış işlemleriyle ortaya çıktı: İşte İstanbul'da en çok tercih edilen 5 ilçe Bahçeli dün açıklamıştı; meğer 23 gün önce teklif Meclis'e gelmiş Bahçeli dün açıklamıştı; meğer 23 gün önce teklif Meclis'e gelmiş Terörist Gülen'in cenazesi için ''çok gizli'' çalışma görüntülendi Terörist Gülen'in cenazesi için ''çok gizli'' çalışma görüntülendi Pizza yerine kokain satıyorlarmış Pizza yerine kokain satıyorlarmış Masmavi bir cennetti, cehenneme döndü: Gören gözlerine inanamıyor Masmavi bir cennetti, cehenneme döndü: Gören gözlerine inanamıyor Hande Fırat: ''Öcalan'a İmralı izni verildi'' Hande Fırat: ''Öcalan'a İmralı izni verildi''