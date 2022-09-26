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İnternetten alışverişte büyük vurgun!

İnternetten alışverişte büyük vurgun!

Gaziantep'te şubesi bulunan bir giyim firmasının ürünlerini internet sitesi üzerinden alarak 430 bin TL dolandıran 2 kadın, Gaziantep Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Kurumsal giyim firmasına ait internet mağazasından birbirine benzeyen ve fiyatları farklı olan ürünler satın alan E.K. ve A.E.Y. isimli kadınlar, ucuz kıyafetlerin barkodlarını pahalı kıyafetlere monte ederek mağazanın Gaziantep'te bulunan şubesine iade etti.

Aldıkları iade paraları ve hediye çekleri ile birlikte mağazayı toplamda 430 bin TL dolandıran şahısların vurgunu ise son işlerinde ortaya çıktı. Mağaza çalışanlarının durumu fark ederek polise bildirmesi üzerine Gaziantep Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenleyerek kadınları gözaltına aldı. 

Yakalanan 2 şüpheli, yapılan yasal işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

 

Etiketler eticaret e-ticaret e ticaret internet alışverişi vurgun dolandırıcılık gözaltı operasyon
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