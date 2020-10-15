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  4. 15 Ekim 2020 20:44

İnternetten ''koronavirüs test kiti'' satanlara gözaltı

Bursa'da, internet üzerinden koronavirüs test kiti sattığı tespit edilen 4 şüpheli, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Kaynak: Bursa'da, internetten 'korona test kiti' satanlara operasyon: 4 gözaltı

İnternetten ''koronavirüs test kiti'' satanlara gözaltı
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İnternet üzerinden korona virüs test kiti sattığı tespit edilen 4 şüpheli, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı kişilerin internet üzerinden korona virüs test kiti satışı yaptığını belirledi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, 5 adrese eş zamanlı baskın yaptı. Baskında P.A. (38), H.C.K. (23), Y.E.E. (30) ve U.A. (33) isimli şüpheliler gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada ise 69 adet koronavirüs test kiti ele geçirildi.

 Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

 

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