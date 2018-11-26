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  4. 26 Kasım 2018 18:28

İnternetten tanıştığı eskort hayatını kararttı

Edirne'de bir kişi internet üzerinden iletişime geçtiği eskort kadın tarafından bin 600 lira dolandırıldığını iddia etti.

İnternetten tanıştığı eskort hayatını kararttı
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Olay, Edirne İpsala ilçesine bağlı Bayrambey Mahallesi'nde meydana geldi. M.K., internet sitesindeki telefon numarası üzerinden bir eskortla tanıştı. M.K., eskort kadının vermiş olduğu numarayı arayıp buluşmak istedi. Kadın, M.K.'ye vereceği hesap numarasına para yatırması halinde buluşmanın gerçekleşeceğini söyledi.

Eskort kadına inanan M.K., hesap numarasına 5 kez üst üste 200'er lira olmak üzere toplam 1600 lira para yatırdı. M.K., daha sonra telefonundan eskort kadını aradı.

Kadının telefonunun kapalı olduğunu gören M.K., dolandırıldığını anlayarak polise başvurdu. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.


 

DHA

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