Interpol'ün Türkiye'de yakaladığı kadınlardan şok ifade

İnterpol tarafından kırmızı ile mavi bültenle aranan ve Bursa polisi tarafından yakalanan DEAŞ mensubu Fransız vatandaşı 3 kadının ifadeleri ortaya çıktı. Suriye'de yaşadıklarını anlatan örgüt mensubu 3 kadın DEAŞ'In Suriye'de eşleri ölen kadınları kontrol altında tutmak için 'Dullar Vakfı' kurduğunu itiraf etti.

Bursa Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri Suriye'de DEAŞ içerisinde faaliyetlerde bulunmuş bir grup örgüt mensubunun, Bursa'da farklı adreslerde ikamet ettiğine dair ihbar aldı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, Bursa merkez ve ilçelerinde çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonda Fransız vatandaşı oldukları, İnterpol tarafından kırmızı ve mavi bültenle arandıkları tespit edilen 3 kadının da aralarında bulunduğu toplam 12 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 kadın tutuklandı.

"İNSAN KAÇAKÇILARIYLA ANLAŞIP TÜRKİYE'YE GİRMİŞLER"

Kırmızı bültenle aranan DEAŞ mensubu H.D.Z. isimli kadın 3 çocuğuyla birlikte Bursa'ya kaçtığını anlatarak örgüt içerisinde kadınlara yönelik yapılanları anlattı. Örgütün kadınları kontrol altında tutmak için çeşitli yollar denediğini kaydeden H.D.Z. ifadesinde, "DEAŞ'ın kurallarına göre, 3 çocuğu olan kadınlar bir eve yerleştiriliyor. Benim param vardı. Çocuklarımla birlikte kaçmak istedim. Bir kaçakçı ile anlaştım kandırıldım. Daha sonra DEAŞ tarafından Rakka'da 'Dullar Vakfı' kuruldu. Esad askerleri gelince vakfı Meyadin'e taşıdılar. Ben de burada kaldım. Bu vakfın İnterneti vardı. İnternet üzerinden eşimin kardeşinin eşine ulaştım. Ondan güvenilir bir insan kaçakçısı bulmasını istedim. Buldu ve ben de insan kaçakçısına 6 bin 400 dolar vererek Türkiye'ye kaçtım" dedi.

"AMAÇ YARDIM ETMEK DEĞİL KONTROL ALTINDA TUTMAK"

Mavi bültenle aranan M.B. isimli kadın da ifadesinde aynı vakıftan bahsederek, "DEAŞ içerisinde faaliyet gösteren Suriyeli bir grubun 'Dullar Vakfı' kurduğunu duydum. Bunlar yardımdan çok kadınları kontrol altında tutmak için çalışan bir gruptu"diye konuştu. Fransa'dan Suriye'ye nasıl gittiğini anlatan kadın örgütün Suriye faaliyetlerine de değindi. Bursa TEM ekiplerince yapılan operasyonda gözaltına alınan 12 kişiden 6'sı güvenliği tehdit ettiği gerekçesi ile sınır dışı edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve aralarında 3 kadının bulunduğu 6 kişi ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. TEM ekiplerinin örgüt mensuplarına yönelik rakiplerinin devam ettiği öğrenildi.