İntihar değil cinayet! Gökhan'ı eşi öldürmüş

Eskişehir'de geçen yıl evinde ölü bulunan ve intihar ettiği düşünülen 26 yaşındaki gencin, eşi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

Odunpazarı ilçesi Erenköy Mahallesi’nde oturan Gökhan A., geçen yıl 20 Haziran günü evinde yanında tabanca, ölü bulundu. İlk başlarda intihar ettiği düşünülen A.’nın ölümünün şüpheli görülmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi’nce özel ekip kuruldu. Gökhan A.’nın yakınlarını takibe alan polis ekipleri, yaklaşık 11 aylık incelemelerin ardından dün operasyon düzenledi. Gökhan A.’yı öldürdüğü iddiasıyla eşi Esra A. ve ona yardım ettikleri öne sürülen S.B., K.D., D.D., C.D., B.D. ve S.D., Eskişehir, Ankara, Hatay ve Aksaray’da düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı. Diğer illerdeki şüpheliler de kente getirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerden Esra A., eşi Gökhan A.’yı öldürdüğünü itiraf etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından 3’ü kadın 7 şüpheli Eskişehir Adliyesi’ne sevk edildi. Şüphelilerin savcılıktaki sorguları sürüyor. DHA