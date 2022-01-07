İntihar eden çocuk gelinin kardeşi de canına kıydı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde pompalı tüfekle intihar eden çocuk gelin Yeter A.'nın erkek kardeşi de kendisini asarak yaşamına son verdi. Gencin 8 yıl önce hayatına son veren ablasının ölümünü kabullenemediği için intihar ettiği öğrenildi.

2014 yılında 16 yaşındayken 4 aylık gelin Yeter A., Gaziantep'ten Gölbaşı ilçesine bağlı Yukarı Nasırlı köyünde bulunan akrabalarının yanına gelmiş ve girdiği bunalım sonucu akrabalarının evinde bulunan pompalı tüfeği kafasına dayayarak yaşamına son vermişti.

CANINA KIYDI

Olaydan 8 yıl sonra Yeter A.'nın erkek kardeşi Hikmet A. (24), Gaziantep'te çalıştığı bir fabrikadan izin alarak Yukarı Nasırlı köyüne geldi. Hikmet A., köy yakınlarında bulunan bir ağaca kendisini iple asarak intihar etti. Bir süre sonra oğlunun ağaçtaki cansız bedeniyle karşılaşan baba Ahmet A., durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine sağlık ekipleri ile jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince öldüğü belirlenen Hikmet A.'ın cenazesi olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

ABLASININ ÖLÜMÜNÜ KABULLENEMEMİŞ

Hikmet A.'nın 8 yıl önce hayatına son veren ablası Yeter A.'nın ölümünü bir türlü kabullenemediğini ve sürekli onu düşündüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İHA