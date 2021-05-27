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İntihar eden genç Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bu notu bıraktı

İntihar eden genç Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bu notu bıraktı

Antalya’da bir süredir işsiz olduğu belirtilen 24 yaşındaki İhsan B., adlı gencin intiharından önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir not bıraktığı ortaya çıktı.

Antalya’da bir süredir işsiz olduğu belirtilen 24 yaşındaki İhsan B., sosyal medya hesabında AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve partisini eleştirerek yaşamına son verdi.

İhsan B. yayımladığı mesajında “Bir de son olarak belki bu dünyada hakkımı, gençliğimi alamadım ama diğer tarafta iki elim yakanızda olacak AKP hükümeti ve RTE. Benden ve benim gibi milyonlarca gençten aldığınız umudumuzu elbet geri alacağız. Burada değilse bile başka yerde” ifadelerini kullandı.

‘GENÇLERİN GELECEĞİNİ ÇALDILAR’

İhsan B.’nin mesajını sosyal medya hesabından paylaşan CHP Emek Büroları Koordinatörü, Esnaf ve Sanatkârlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, “İşsiz genç intihar etti! Antalya’da 24 yaşındaki İhsan B. isimli genç, bir süredir iş arıyordu. İş bulamayınca dün apartmanın 5’inci katından atlayıp canına kıydı. Son notunda ‘İki elim yakanızda AKP ve RTE’ yazıyordu. Gençlerin geleceğini çaldılar, biz umudu geri alacağız!” dedi.

İşte CHP'li Veli Ağbaba'nın o paylaşımı:

 

Etiketler intihar genç veli ağbaba recep tayyip erdoğan ak parti sosyal medya intihar mektubu
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