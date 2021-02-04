İntihar eden gençlerin veda ettiği Mert, ilk kez konuştu

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde ölü olarak bulunan 4 gençten 3'ünün intihar ettiği, ölmeden önce de video çekerek, ölenlerden Neşet D.'nin kardeşi Mert D.'ye veda videosu gönderdikleri ortaya çıkmıştı.

Sabah gazetesine konuşan videonun gönderildiği Mert D., "Videoyu izleyince alkollü oldukları için dalga geçiyorlar sandım. Eğlence olsun diye çektiklerini ve şaka yaptıklarını düşündüm. Bu yüzden videoyu o anda silmiştim. Ancak vefat haberleri gelince gerçek olduğunu anladım" dedi.

Suriye İdlib'te görev yapan Mert, "Neşet ile aramızda bir yaş var. Abim olur. Diğer üçü de çok yakın arkadaşım. Kardeşim gibiydi onlarda. Beni Cumartesi gecesi aramışlar. Uyuyordum. Sabah saat 08.00 sıralarında uyandım. Telefonuma baktığımda Muharrem'den gelen o videoyu gördüm. Videoyu izlediğimde alkollü oldukları için dalga geçtiklerini düşündüm. Şaka amaçlı, eğlencesine bu videoyu çektiklerini sandım. O yüzden ilk anda videoyu sildim. Telefonla Neşet'i aradım. Ancak ulaşamadım. Daha sonra vefat haberleri geldi. Videonun veda için çekildiğini o zaman anladım" dedi.

"ŞOKTAYIM, İNANAMIYORUM"

Birbirleriyle çok yakın arkadaş olduklarını ve her birinin hayalleri olduğunu anlatan Mert D. hala yaşadığı olaya inanamıyor: "Canlarına kıyacakları aklımın ucundan bile geçmedi. Hala şoktayım. İntihar ettiklerine inanamıyorum. Söz vermiştik birbirimizi yalnız bırakmayacaktık, her birimiz evlenip yuva kuracaktık. Abimle aramızda bir yaş bile yok. 2018'de askere gittim geldim. Sonra uzman çavuş oldum. Tam olarak ölüm nedenleri otopside belli olacak"

SİLAH SESİNİ DUYAN VATANDAŞLAR JANDARMAYI ARADI

Ahmetli'nin Kestelli Mahallesi Bintepeler Akçeşme mevkisinde, 31 Ocak Pazar günü saat 17.00 sıralarında peş peşe gelen silah seslerini duyan vatandaşlar, jandarmayı aradı.

İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, park halindeki otomobilin yanında 4 gencin yan yana cansız bedenlerini buldu. Yapılan incelemede gençlerin liseden arkadaş olan Muharrem Z. (22), kuaför Neşet D. (24), elektronik eşya tamircisi Serkan Z. (23) ve kuzeni Ümit Z. olduğu belirlendi. Gençlerden Ümit Z.'nin boynu yerinden oynaması sonucu, diğer 3'ünün ise pompalı tüfekle başlarından vurularak yaşamını yitirdiği belirlendi.

Cesetlerin yanında ise tek kırma av tüfeği bulundu. Tüfeğe jandarma incelenmek üzere el koyarken, 4 gencin otopsisi İzmir Adli Tıp Kurumu'nda yapıldı. Jandarma olay yerinde geniş çaplı soruşturma başlatırken, olay yerinde bulunan av tüfeğinin gençlerden Muharrem Z.'nin zeytin tüccarı babası Suat Z.'ye (47) ait olduğunu ve ruhsatı bulunmadığını tespit edildi. Olayda kullanılan ve olay yerinde bulunan fişeklerin, Muharrem Z.'nin babası Suat Z.'ye ait evde yapılan aramada ele geçirilen fişekler ile aynı olduğu da belirlendi.



SURİYE'DE GÖREVLİ ASKER ÇIKTI

Başlarından vurularak hayatlarını kaybeden gençlerden Serkan Z. (23), Muharrem Z. (22) ve Neşet D.'nin (24) ise ölmeden kısa süre önce çektikleri veda' videosu ortaya çıktı.

Boynunun kırılması sonucu yaşamını yitirdiği saptanan Ümit Z.'ın bulunmadığı görüntüde, gençlerden Neşet D., "Dayım naber, nasılsın? Umarım iyisindir. Mert, kendine çok iyi bak kardeşim. Biz gidiyoruz. Seni seviyoruz kanka, kusura bakma, yapacaklarımız vardı. Biz seni yarı yolda bıraktık. Yapamadık birader" diyor. Bu sırada görüntüye giren Muharrem Z. de "Öbür tarafta görüşürüz" diye konuşuyor. Gençlerin videoda adını geçirdiği Mert'in Neşet D.'nin kardeşi Mert D. olduğu belirlendi. Suriye'de görev yaptığı öğrenilen Mert D.'nin ağabeyi ile yakın arkvadaş olduğu diğer gençlerin cenaze törenine katılmak için birliğinden izin alarak Alaşehir'e geldiği öğrenildi.