İntihar eden oğlunun acısına dayanamadı ve...

İstanbul'da eve geç geldiği gerekçesiyle, babasıyla tartıştıktan sonra intihar ederek hayatını sonlandıran 16 yaşındaki gencin babası oğlunun ölümünün ardından 52 yaşındaki baba da intihar ederek yaşamını sonlandırdı.

Olay, İstanbul Sultangazi'de meydana geldi. Geçtiğimiz pazartesi günü eve geç geldiği için babasıyla tartışan K.B., 15'inci kattaki evlerinin balkonundan atlayarak intihar etti. Oğlunu defneden baba E.B., işyerinde kafasına silahla ateş ederek hayatına son verdi. E.B.'nın arkadaşı S.K., "Eyüp oğlunu defnettikten sonra acısına dayanamayarak dükkanında intihar etti. Oğlu babasını cezalandırdı, babası da bizi cezalanırdı. Böyle acıyı kimse yaşamaz" dedi.

KEREM 15'İNCİ KATTAN ATLAYARAK İNTİHAR ETTİ

Sultangazi 75.Yıl Mahallesi'nde geçtiğimiz pazartesi günü lise son sınıf öğrencisi K.B. eve geç gelince babasıyla bir süre tartıştı. Babası telefonunu elinden alınca K.B. sinirlenerek odasına kapandı. Bölükbaşı gece 23.00 sıralarında 15. kattaki evlerinin balkonundan atlayarak intihar etti. Salı günü ise Bölükbaşı'nın cenazesi Yeni Kayabaşı Mezarlığı'na defnedildi.

OĞLUNUN ACISINA DAYANAMADI

Baba E.B. ise Çarşamba günü saat 17.00 sıralarında dükkanında tabancayla kafasına ateş ederek intihar etti. E.B.'nın 14 yaşında bir erkek çocuğu daha vardı. E.B.'nın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırılmasının arından otopsi işlemleri tamamlanarak yakınlarına teslim edildi. E.B., Gazi Mahallesi'ndeki Merkez Camii'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası oğlunun da mezarının bulunduğu Yeni Kayabaşı Mezarlığı'na defnedildi.

"OĞLU BABASINI, BABASI DA BİZİ CEZALANDIRDI"

E.B.'nın arkadaşı S.K., "Allah kimseye böyle bir üzüntüyü vermesin. Eyüp benim 50 yıllık arkadaşım, canımdan öte. Pazartesi günü Eyüp oğlu ile ufak bir tartışma yaşadıktan sonra Keremcan babasına küsüp kendini 15.kattan aşağı attı. Eyüp oğlunu defnettikten sonra acısına dayanamayarak dükkanında intihar etti. Oğlu babasını cezalandırdı, babası da bizi cezalanırdı. Böyle acıyı kimse yaşamaz. Eyüp çok temiz ve dürüst bir insandı. Herkesin yanına koşardı. Baba ile oğlunun arası çok güzeldi birbirini çok severlerdi. Oğlu biraz içine kapanıktı sosyal değildi. Eyüp oğlunu geliştirmek için her şeyi yaptı" dedi.