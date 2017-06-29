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  4. 29 Haziran 2017 15:31

İntihar etti dediler, şok gerçek ortaya çıktı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde intihar ettiği iddia edilen gencin eski nişanlısı tutuklandı.

İntihar etti dediler, şok gerçek ortaya çıktı
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Tekirdağ'ın Çerkezköy İlçesinde başına ateş ederek intihar ettiği iddia edilen 29 yaşındaki Mehmet Keleş'in eski nişanlısı Ayşe İ. elinden alınan swap örneğinde barut izine rastlanması üzerine çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, geçen 26 Şubatta Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Lofçalı Sokakta meydana geldi. Eski nişanlısının Lofçalı Sokaktaki evine giden Mehmet Keleş, iddiaya göre burada yanında getirdiği tabancayla başına ateş ederek, ağır yaralandı. Keleş, hastaneye götürülmek istendiği sırada yolda öldü. 

Polis, olayın şüpheli görülmesi üzerine soruşturmayı derinleştirdi. Olay sırasında evde bulunan Mehmet Keleşin eski nişanlısı Ayşe İ.'nin elinden alınan swap örneğinde barut izine rastlandı.

Polis, cinayet şüphelisi olarak Ayşe İ.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusunda suçlamaları reddeden Ayşe İ., işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

tekirdağ , intihar