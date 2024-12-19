''İntihar etti'' demişti, ikinci eşi de aynı şekilde ölü bulundu

İstanbul'da geçen sene cansız bedeni iple asılı halde bulunan kadının ölümüyle ilgili olarak eşi "intihar etti" demişti. Ancak şüpheli eşin eski eşinin de aynı şekilde hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

İstanbul Bakırköy'de 2023 yılında bir ipe asılı şekilde bulunan V.B.'ün ölümüne ilişkin eşi İ.B.'ün yargılanmasına devam edildi. V.B.'den önceki eşi de intihar eden tutuksuz sanık İ.B.'ün yargılandığı davada tanık olarak dinlenen A.B., “Bir sonraki öldüreceği kişi de kendi kızı H.. Kendisi kızını okuldan aldı. Sebebi de kızın vücudunun gelişmesi. İlk eşinde de aynı olay yaşandı. Kurduğu bütün düzen aynı. Bütün kurgu ilk eşinin ölümü gibi” dedi.

Bakırköy'de 24 Temmuz 2023'te meydana gelen olayda V.B., eşi ile yaşadığı evde bir ipe asılı şekilde ölü bulunmuştu. Olaya ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlanmıştı. İddianamede V.B.'ün eşi İ.B. hakkında 'kasten öldürme' suçundan dava açılmazken 'intihara yönlendirme' suçundan 4 yıldan 10 yıla kadar, 'eşe karşı eziyet' suçundan ise 3 yıldan 8 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti. Öte yandan, iddianamede ilk eşi de intihar eden İ.B. hakkında somut bir neden bulunamadığı için beraat kararı verildiği ifade edilmişti.



Tutuksuz sanık İ.B.'ün yargılanmasına devam edildi

Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanık İ.B. SEGBİS sistemi ile hazır edildi. Duruşmaya maktul V.B.'ün ailesi de katıldı.

Duruşmada beyanda bulunan V.B.'ün babası F.B., “Şikayetçiyim, sanık elime gelirse onu bırakmam” dedi.

“Ben bir daha cezaevine gireceğim benim hayatım bitti”

V.B.'ün kardeşi tanık Ş.B. ise, “Ben olayın kasten öldürme olduğunu düşünüyorum. Amcamın oğlu sözde. Vesile 'İsmet anahtarları aldı. Çıkmama izin vermiyor' derdi. Sanık kıskanç bir insandı. Haksız bile olsa haklı çıkmaya çalışırdı. Vesile anahtar olmadığı için alt kata bile inemiyordu. Olay günü İsmet'in 'Şaban koş' diye sesini duydum. Biz aynı binada oturuyoruz. Baktığımda kız kardeşim yerde yatıyordu. Direkt 112'yi aradım. Ben gittiğimde İsmet çorabına kadar giyinikti. Ben televizyonun sesinin yüksek olduğunu fark ettim. İsmet kendi kendine konuşuyordu. 'Ben bir daha cezaevine gireceğim benim hayatım bitti ben ne yapacağım' diyordu. Sürekli suni tenefüs yapıyordu. Nefes almasını önlüyordu sanki. Karşı taraf kardeşime defalarca kez şiddet uygulamış. Yerde sandalye bile yoktu. Kardeşim nasıl intihar etmiş olabilir? Ben olay günü tabure de görmedim. İ.B. 'kardeşlerine zarar veririm' diyerek Vesile'yi tehdit edermiş” şeklinde beyanda bulundu.

“Boynunda da asılma izi yoktu”

Tanık Ü.B. ise, “V.B. benim görümcemdi. Olay tarihinde biz aynı apartmanda oturuyorduk. Olay günü 'Şaban koş' diye ses duyduk. Eve baktık. Vesile yerde yatıyordu. İsmet kendini suçluyordu. Vesile'nin bir karnına bir kalbine bastırıyordu. Çocuklar bize 'annem öldü' dedi. Televizyon açıktı. İsmet televizyonu yumrukladı ama ambulansı çağırmamış. Vesile'nin vücudu hala sıcaktı. Boynunda da asılma izi yoktu” ifadelerini kullandı.

“Bütün kurgu ilk eşinin ölümü gibi”

Tanık A.B. ise, “Vesile kız kardeşim, İsmet ise amcamın oğludur. İ.B.'ün karakterini biliyorum. Bir sonraki öldüreceği kişinin ismini de vereceğim size. Kız kardeşim bir gün yüzü gözü mor şekilde geldi. Anlat dedim, bize bir şey anlatmadı Vesile. Olay günü bana haber geldi. 'Vesile asılı bulundu' dediler. İsmet bir gün anahtar istemiş. Anahtarı sarkıtırken Vesile'nin kolu görünmüş. Bu nedenle kız kardeşimi dövmüş bir gün. Bir sonraki öldüreceği kişi de kendi kızı H.. Kendisi kızını okuldan aldı. Sebebi de kızın vücudunun gelişmesi. İlk eşinde de aynı olay yaşandı. Kurduğu bütün düzen aynı. Bütün kurgu ilk eşinin ölümü gibi” dedi.

Sanık İ.B.'ün ilk eşinden olan 11 yaşındaki kızı tanık H.B., olay günü maktulü mutfakta yatar vaziyette gördüğünü, babasının mutfakta olduğunu ve telaşlı davrandığını anlattı. H.B., “Mutfakta tabure ya da sandalye yoktu. Ben sadece ağladım ve korktum öyle görünce” dedi.

Sanık İ.B. ise, “Vesile daha önce 3 kez intihar etmeye çalıştı ben kurtardım. Olaylar gün yüzüne çıksın” şeklinde savunma yaptı.

Mahkeme ara kararında sanığın tutuksuz olarak yargılanmasına hükmederek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede 24 Temmuz 2023 tarihinde Bakırköy'de kolluk birimlerine intihar ihbarının ulaştığı ve polislerin olay yerine gittiği aktarıldı. Hayatını kaybeden V.B.'ün ölü bir şekilde ambulansa bindirildiği de iddianamede kaydedildi. İddianamede ifadesine yer verilen ve ablası V.B. ile aynı apartmanda oturan Ş.B., “İ.B. olay günü sabah saatlerinde 'Şaban koş koş' diye bağırdı. Kardeşim yerde yatar haldeydi. Televizyonun sesi fazlaca yüksekti. İ.B. tamamen giyinikti ev haliyle değildi. İ.B. ilk eşini öldürmekten cezaevine girdi. Vesile'ye zaman zaman şiddet uygulardı” dedi. İddianamede, İ.B.'ün ilk eşinin ölümü ile yargılama süreci de aktarıldı. İddianamede “İ.B.'ün tıpkı bu olayda olduğu gibi sabah uyandığında vefat eden ilk eşi ile tartıştığını ve tıpkı bu olayda olduğu gibi eşinin başka odaya geçerek intihar ettiğini söylediği, yine tıpkı bu olayda olduğu gibi eşini görünce sinir krizi geçirdiğini ve yakınlarına seslendiğini, tıpkı bu olayda olduğu gibi vefat edenin intihar etmesi için somut bir neden bulunamadığı ve İ.B. hakkında beraat kararı verildiği” ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, evde yapılan incelemelerde V.B.'ün kendini astığı ipin düğümünün gevşek olduğu ve asılma durumunda düğümlerin sıkı hale gelmesi gerektiği belirtildi. Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporda ise V.B.'ün asılma dışında ölüm gerçekleştiğine dair tıbbi bir delil bulunmadığı kaydedildi. İddianamede V.B.'ün kendini asmadığı ancak eşi tarafından olaya intihar süsü verdiği iddiasının oluştuğu belirtilerek, “Ancak nihayetinde bilimsel ve aksi sabit olmayan Adli Tıp Kurumu raporu ile bilirkişi raporunda 'vefat edenin ası şeklinde intiharı' olarak ortaya konulduğu” belirtildi.

Cumhuriyet savcısı, İ.B.'ün ilk eşinden sonra ikinci eşini de öldürdüğüne dair somut bir delile ulaşılamadığını ve ikinci eşi olan V.B.'ün de intihar ettiğinin kabulünün gerektiğini açıkladı. Sanık İ.B. hakkında bu nedenle 'kasten öldürme' suçundan kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildi. İddianamede İ.B.'ün eşi V.B.'e yönelik gurur kırıcı eylemlerde bulunduğu, fiziksel ve psikolojik şiddet uyguladığı, uyuşturucu kullanmasının etkisi ile V.B.'ün hayatını temelinden sarstığı ve evden dışarı çıkmasına izin vermediği kaydedildi. Cumhuriyet savcısı, İ.B.'ün ilk eşinin de intihar ettiğinin iddia edildiğini belirterek, amacının ilk eşinde olduğu gibi V.B.'ü intihar etmeye sürüklemek olduğunu açıkladı. Savcı, V.B.'ün hiçbir sebep yokken aldatma ithamlarına maruz bırakıldığını da belirterek, “İ.B.'ün eşinin vefat etmesini istediği ve bu ruh haline sürüklediği, eziyet içeren sistematik eylemleri ile aynı zamanda intihara yönlendirdiği” ifadelerine yer verdi. İ.B. hakkında 'kasten öldürme' suçundan dava açılmazken 'intihara yönlendirme' suçundan 4 yıldan 10 yıla kadar, 2eşe karşı eziyet' suçundan ise 3 yıldan 8 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İHA