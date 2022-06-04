İntihar etti sanılıyordu, ağabeyi cinayeti itiraf etti: Akşamları dışarı çıkıyordu''

Ankara'da bundan 2 yıl önce evindeki doğal gaz borusunda asılı halde cansız olarak bulunan Dilşen'in cezaevindeki ağabeyi, cezaevinden yazdığı ihbar mektubuyla "onu ben öldürdüm" diyerek korkunç cinayeti itiraf etti.

Ankara'da Anne Necmiye T. (58), Pursaklar ilçesindeki evinde 27 Haziran 2020 sabahı kızı Dilşen A.'nın doğal gaz borusuna asılı cansız bedeniyle karşılaştı.

Ayaklarının yanında elektrik süpürgesi olduğunu gören anne, çığlık atarak kızın ayaklarından kaldırmaya çalıştı. Oğlu Selim K., annesinin yanına giderek Dilşen'in yere indirdi. Eve çağırılan sağlık ekibi, genç kadının öldüğünü belirledi. Olay kayıtlara 'intihar' diye geçerken, cenaze otopsi için Adli Tıp'a gönderildi.

Sabah gazetesinin haberine göre; Adli Tıp Kurumu Ankara Grup Başkanlığı Ankara Morg İhtisas Dairesi Başkanlığı'nın raporunda Dilşen A.'nın asıya bağlı solunum yetersizliğinden vefat ettiği belirtildi.

Dilşen'in ölümünden 1 ay sonra başka bir suçtan tutuklanan üvey abisi Selim K., 9 ay sonra cezaevinden şok bir mektup yazdı. Selim K., cezaevi yönetimine verdiği mektupla kız kardeşini boğarak öldürdüğünü, sonrasında intihar süsü verdiğini itiraf etti.

İtiraf üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca ifadesi alınan Selim K., kan donduran cinayeti planladığını, kız kardeşi eve gelmeden önce bluzunu alarak doğalgaz borusuna astığını söyledi.

"ODAMA GEÇİP BİRİLERİNİN GÖRMESİNİ BEKLEDİM'

Selim K., "Dilşen sürekli akşamları dışarı çıkıyordu. Bu sebeple kendisiyle tartıştım, çıkmamasını söyledim. Beni dinlemedi, iki küçük çocuğu vardı ilgilenmiyordu. Olay günü gece 23.00 sıralarında evden çıktı. Yine bir araç geldi aldı. Saat 02:00-03:00 gibi bıraktılar. Dilşen gelmeden bluzunu evin koridorunda bulunan doğalgaz borusuna bağladım. Dilşen içeri girdikten sonra boğazını sıkmaya başladım. "

"Karşılık vermedi, sol elimle iyice sıktım. Daha sonra kaldırıp doğal gaz borusuna asmış olduğum bluza kafasını soktum, öylece asılı kaldı. Ayağının altına da intihar etmiş süsü vermek için elektrikli süpürgeyi yerleştirdim, geçip odama uzandım, birsinin görmesini bekledim. Cezaevinde içim rahat değildi, bu sebeple suçumu itiraf için cezaevi aracılığıyla dilekçe ile yazdım" dedi.

Selim K. hakkında 'Kardeşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. İddianame Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

"TORUNUM 'ANNEANNE BAK' DEDİ"

Anne Necmiye T. iddianamedeki ifadesinde, kızının eşiyle ayrı yaşadığını, olay gününde mutfağa su içmeye gittiğinde kızının odasında olmadığını gördüğünü, sabah saatlerinde torununun yanına gelerek 'anneanne bak' diyerek koridoru gösterdiğinde kızını asılı halde olduğunu gördüğünü anlattı.

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