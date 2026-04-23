İntihar ettiği sanılıyordu... Genç kadının ölümünde gerçek 6 ay sonra ortaya çıktı

Afyonkarahisar'da geçtiğimiz yıl silahla vurulmuş halde bulunan ve intihar ettiği edilen genç kadının cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Kadının kocası tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesine bağlı Yeşilyurt köyünde 18 Ekim 2025 tarihinde meydana gelen olayda, 26 yaşındaki A.K. silahla vurulmuş halde bulunmuş ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. O dönem yapılan ilk incelemeler sonucunda olay kayıtlara "intihar" olarak geçmişti.

Ancak kadının ölümünde şüpheli bilgilere tespit eden jandarmanın dedektifleri Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri dosyayı yeniden açtı. İlk etapta intihar olarak değerlendirilen olayın peşini bırakmayan Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı JASAT timi teknik ve fiziki takibin ardından şüpheli işaretlere ulaştı. Derinleştirilen soruşturmada olayın intihar değil cinayet olduğu yönünde güçlü delillere elde edildi. Bunun üzerine ekipler aralarında K.’nin kocasının da bulunduğu G.K. ve O.K. ile birlikte bir şahsı daha gözaltına aldı.

Kadının kocası cinayet zanlısı olarak tutuklandı

Cinayet suçlamasıyla gözaltına alınan şahısların sorgusunu yapan JASAT timi şüphelileri işlemlerinin ardından adliyeye sevk etti. Şahıslardan K.’nin eski kocası çıkarıldığı mahkeme tarafından ‘kasten öldürme’ suçlamasıyla tutuklanırken, O.K., isimli şahıs ise ‘delil karartma’ suçlamasıyla tutuklanarak Bolvadin Kapalı Cezaevi’ne gönderildi. Diğer şahıs ise adliyedeki sorgusunun ardından serbest bırakıldı. JASAT yürüttükleri soruşturmayla intihar olarak kayıtlara geçen olayı aydınlatmayı başardı.

