İntihar girişimi sosyal mesafeyi unutturdu! Film gibi izlediler

İntihar girişimi, Selçuklu ilçesi Alaaddin Bulvarı üzerinde meydana geldi. Ailevi sorunları olduğunu ve kızını görmek istediğini ileri süren Metin O., bir mağazanın çatısına çıkarak, intihar girişiminde bulundu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, Metin O.'nun atlama ihtimaline karşın hava yastığı açtı.

KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ HİÇE SAYILDI

Bu sırada toplanan vatandaşlar ise görüntü çekmek ve intihar girişimini sosyal medya hesaplarından canlı yayınlayabilmek için birbirleriyle yarıştı. Polisin tüm uyarılarına rağmen sosyal mesafe kurallarını ihlal eden vatandaşların maske takmadığı görüldü. Bazı vatandaşlar ise çay bahçesinde oturup, intihar girişimini izledi.

İKNA EDİLEREK AŞAĞIYA İNDİRİLDİ

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü Fatih Anamur da Metin O.'yu ikna etmek için olay yerine geldi. Ancak Metin O., 1.5 saat süren ikna çabalarına rağmen çatıdan inmedi. Bunun üzerine Anamur ile beraberindeki polisler, bir anlık dalgınlığından faydalanarak, Metin O.'yu kolundan tutup, yakaladı.

Mağaza kapısında bekleyen çok sayıda vatandaş, ifadesi alınmak için emniyete götürülen Metin O.'yu görüntülemek için çaba sarfetti.