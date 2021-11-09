İntihar mı, cinayet mi ? Genç kadın cansız bedeni evinde bulundu

Denizli'de kısa bir süre önce gizli bir nikahla evlenen 30 yaşındaki genç kadın evinde başından tabancayla vurulmuş olarak ölü bulundu.

Merkezefendi Halk Eğitim Merkezi'nde memur olarak çalışan Ece T., dün, Şemikler Mahallesi Hüseyin Çokal Caddesi'ndeki evinde annesi tarafından başından vurulmuş olarak bulundu.

İhbar üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Ece T.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ekiplerinin evde yaptığı inceleme sonrası Ece T.'nin cesedi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Ece T.'nin kendini intihar ettiği üzerinde durulurken, polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Ece T.'nin yaklaşık 1 ay önce arkadaşları ve ailesinden gizli, erkek arkadaşıyla resmi nikah kıydığı ancak ayrı yaşadıkları öğrenildi.