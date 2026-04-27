  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. İntihar mı, cinayet mi yoksa ikisi birden mi ? Genç kadın ile bir kişi aynı evde ölü olarak bulundu

Güncelleme:

Iğdır'da meydana gelen olayda, silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarıyla eve giren polis ekipleri korkunç bir manzarayla karşılaştı. Azerbaycan uyruklu bir kadın ile bir kişinin nin silahla vurulmuş halde cansız bedenlerine ulaşıldı. Olayın cinayet ve intihar olma ihtimali üzerinde durulurken, güvenlik güçleri bölgedeki incelemelerini derinleştiriyor.

Iğdır Bağlar Mahallesi'nde bir evden gelen silah sesleri üzerine olay yerine giden ekipler, 1'i kadın 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Olayın cinayet ve intihar olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Iğdır'da gece saatlerinde yaşanan olayda bir kadın ve bir erkek evde silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Edinilen bilgilere göre, Bağlar Mahallesi Güzide Caddesi'ndeki bir evden silah sesleri geldiğini duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin eve girmesiyle Azerbaycan uyruklu M.B.ile A.M.'ın silahla vurulmuş halde yerde yattığı tespit edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede 2 kişinin de olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazeler, otopsi işlemleri için Iğdır Dr. Nevruz Eren Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili ilk değerlendirmelerde, A.M.'ın M.B.'yı silahla öldürdükten sonra aynı silahla hayatına son verdiği ihtimali üzerinde durulurken, polis ekipleri olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için geniş çaplı inceleme başlattı.

İHA

Bu Haberleri Kaçırma...

Elektrikli otomobil yol ortasında alev topuna döndü!
Elektrikli otomobil yol ortasında alev topuna döndü!
Derbi sonrası canlı yayında olay sözler: ''O şerefsiz, o hain...''
Derbi sonrası canlı yayında olay sözler: ''O şerefsiz, o hain...''
Rusya'da gördüler, Türkiye'de daha büyüğünü ürettiler: Hem karada hem suda gidiyor
Rusya'da gördüler, Türkiye'de daha büyüğünü ürettiler: Hem karada hem suda gidiyor
Galatasaray Fenerbahçe'ye gol olup yağdı; şampiyonluk yolu ardına kadar açıldı!
Galatasaray Fenerbahçe'ye gol olup yağdı; şampiyonluk yolu ardına kadar açıldı!
Ay'da tarihi keşif! Daha önce böylesine rastlanmadı
Ay'da tarihi keşif! Daha önce böylesine rastlanmadı
Kim Milyoner Olmak İster'de nefes kesen anlar: 18 yaşındaki genç milyonluk soruyu açtırdı
Kim Milyoner Olmak İster'de nefes kesen anlar: 18 yaşındaki genç milyonluk soruyu açtırdı
Galatasaray'ın derbi zaferi kutlamalarında kan aktı!
Galatasaray'ın derbi zaferi kutlamalarında kan aktı!
87 yıl öncesine ait petrol kararnamesi gün yüzüne çıktı
87 yıl öncesine ait petrol kararnamesi gün yüzüne çıktı
Etiketler Iğdır ölüm Bağlar azerbaycan polis devlet hastanesi video cinayet intihar
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Gülistan Doku dosyasında kritik gelişme: Emniyet müdürü ifadeye çağrıldı! Gülistan Doku dosyasında kritik gelişme: Emniyet müdürü ifadeye çağrıldı! 87 yıl öncesine ait petrol kararnamesi gün yüzüne çıktı 87 yıl öncesine ait petrol kararnamesi gün yüzüne çıktı Elektrikli otomobil yol ortasında alev topuna döndü! Elektrikli otomobil yol ortasında alev topuna döndü! Pilotu rahatsızlanan yolcu uçağı acil iniş yaptı Pilotu rahatsızlanan yolcu uçağı acil iniş yaptı Akaryakıtta tabela değişiyor: Benzin ve motorine bir zam daha! Akaryakıtta tabela değişiyor: Benzin ve motorine bir zam daha! Samandıra'da gergin gece: Fenerbahçe'nin takım otobüsü taşlandı Samandıra'da gergin gece: Fenerbahçe'nin takım otobüsü taşlandı SGK Uzmanı Erdursun hesapladı: Temmuz'da en düşük emekli aylığı ne kadar olacak? SGK Uzmanı Erdursun hesapladı: Temmuz'da en düşük emekli aylığı ne kadar olacak? Akdeniz yine sallandı: Peş peşe depremler Akdeniz yine sallandı: Peş peşe depremler Galatasaray'ın derbi zaferi kutlamalarında kan aktı! Galatasaray'ın derbi zaferi kutlamalarında kan aktı! Baraj kapakları açıldı; bir mahalle su altında kaldı Baraj kapakları açıldı; bir mahalle su altında kaldı
Bahar geldi, kabus geri döndü: 21 yaşındaki gençten acı haber Bahar geldi, kabus geri döndü: 21 yaşındaki gençten acı haber Derbi sonrası canlı yayında olay sözler: ''O şerefsiz, o hain...'' Derbi sonrası canlı yayında olay sözler: ''O şerefsiz, o hain...'' Sokak ortasında şok görüntüler: Eski kocasını motosiklet kaskıyla darbetti! Sokak ortasında şok görüntüler: Eski kocasını motosiklet kaskıyla darbetti! Rusya'da gördüler, Türkiye'de daha büyüğünü ürettiler: Hem karada hem suda gidiyor Rusya'da gördüler, Türkiye'de daha büyüğünü ürettiler: Hem karada hem suda gidiyor İçki masasında cinayet: Arkadaşını tabancayla öldürdü İçki masasında cinayet: Arkadaşını tabancayla öldürdü Kim Milyoner Olmak İster'de nefes kesen anlar: 18 yaşındaki genç milyonluk soruyu açtırdı Kim Milyoner Olmak İster'de nefes kesen anlar: 18 yaşındaki genç milyonluk soruyu açtırdı Çankırı'da dehşet: Kardeşini tabancayla öldürdü Çankırı'da dehşet: Kardeşini tabancayla öldürdü Komşuların ''kız meselesi'' kavgası cinayetle bitti! Komşuların ''kız meselesi'' kavgası cinayetle bitti! Vergi Denetim Kurulu'na yeni dalga rüşvet operasyonu Vergi Denetim Kurulu'na yeni dalga rüşvet operasyonu Dolgulardan kurtulan Kuşum Aydın'ın son hali ortaya çıktı Dolgulardan kurtulan Kuşum Aydın'ın son hali ortaya çıktı