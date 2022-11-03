  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. İntihara teşebbüs eden kadını itfaiye eri son anda kurtardı

İntihara teşebbüs eden kadını itfaiye eri son anda kurtardı

İntihara teşebbüs eden kadını itfaiye eri son anda kurtardı
Güncelleme:

Elazığ’da intihara teşebbüs eden kadını itfaiye eri, hızlı bir refleksle son anda çekerek kurtardı.

Olay, Üniversite Mahallesi Kooperatif Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Z.S. henüz belli olmayan bir nedenden dolayı 3. kata çıkarak intihara kalkıştı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis, çevre güvenliğini alarak kadını ikna etmeye çalıştı. İtfaiye ekipleri kadının atlamak istediği noktaya şişme branda açarken, sağlık ekipleri ise olay yerinde hazır bekledi. İkna çalışmaları sürerken kadının bir anlık dalgınlığından yararlanan itfaiye eri harekete geçti. Hızlı bir refleks gösteren itfaiye eri kadını tutarak içeri çekti. Aşağı indirilen ve sağlık kontrolünden geçirilen kadın, ifadesi alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

 

 

 

 

Etiketler kadın itfaiye
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Araç sahiplerine kritik uyarı! Hemen e-Devlet'ten sorgulayın
Çılgın Dondurmacı yine ortalığı yıktı! Son dans videosu sosyal medyayı salladı
Tokat'ta korkutan deprem!
İstanbul'daki kadın kaçırma cinayetinden DEAŞ çıktı!
Altın fiyatları çakıldı, İslam Memiş bombayı patlattı: Rekor için tarih verdi!
150 kiloluk model, sevgilisinin kucağına oturup paylaştı: Zalimlere gülüyorum
Sansür yasası devrede: İlk kez Kılıçdaroğlu'na dava açıldı
Yurt dışından getirilen telefonların kayıt ücretine okkalı zam
Turist akınına uğruyor: Kilosu 100 bin TL'den satılıyor
Volvo'nun yeni tam elektrikli SUV'u Türkiye'de