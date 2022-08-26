  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. İplik fabrikası alev alev yandı

İplik fabrikası alev alev yandı

İplik fabrikası alev alev yandı

Uşak'ta, iplik ve battaniye üremi yapılan fabrikada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Organize Sanayi Bölgesinde bulunan, iplik ve battaniye üretimi yapılan fabrikanın boyahane bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede büyüyen yangına çok sayıda itfaiye ekibince müdahale ediliyor.

AA

Etiketler uşak iplik fabrikası yangın
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Çıldırmamak elde değil! Akaryakıta yine zam geldi
Aleyna Kalaycıoğlu bikinili pozuyla yine mest etti!
Aleyna Tilki: Hayatımda hiç çocuk olmadım
Meteoroloji'den 17 il için kuvvetli sağanak yağış uyarısı!
İbrahim Tatlıses'ten kaza sonrası tekerlekli sandalyeli konser
Kadıköy'de Fenerbahçe şov: Bol gollü galibiyet
Erdoğan, Özgür Özel'e açtığı ''diktatör bozuntusu'' davasını kaybetti
Yüsra Geyik kaza geçirdi: ''Resmen ölümden döndüm''
Gülşen'in tutuklanmasının ardından avukatından açıklama
Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu