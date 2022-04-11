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  4. İplik fabrikasında dehşet: Yüzüne asit atıldı

İplik fabrikasında dehşet: Yüzüne asit atıldı

İplik fabrikasında dehşet: Yüzüne asit atıldı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesindeki tekstil fabrikasında borç meselesinden çıkan tartışmada bir kişinin yüzüne asit atıldı.

Olay, saat 13.00 sıralarında, Eskihisar Mahallesi'ndeki tekstil fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre, tekstil fabrikasının ortaklarından Muzaffer K. ile iplik tedariki yaptığı öğrenilen Halil P. arasında borç meselesinden tartışma çıktı. Halil P., yanında getirdiği asidi K.'nın yüzüne fırlattı. Yüzü yanan K.'nın çığlıklarına koşan personelin ihbarıyla sağlık ve polis ekipleri geldi.

Asit nedeniyle yüzünde ağır yanıklar oluşan K., ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Saldırının ardından kaçan Halil P. ise polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Halil P.'nin de eli ve yüzünde sıçrayan asit nedeniyle küçük yanıklar olduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. 

Etiketler iplik fabrika
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