  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Irak'ın kuzeyinde 4 terörist daha öldürüldü

Irak'ın kuzeyinde 4 terörist daha öldürüldü

Irak'ın kuzeyinde 4 terörist daha öldürüldü

Mehmetçik'in bölücü terör örgütlerine karşı operasyonları sürerken, Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiği açıklandı.

MSB, ''Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Metina’da tespit edilen 4 PKK’lı terörist, Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi'' açıklamasında bulundu.

 

Etiketler pkk terör terörist operasyon
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Yeni salgın alarmı! Cinsel yolla bulaşan virüs hızla yayılıyor
Abdullah Gül'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a itiraz
Atatürk’e lanet okuyan Mustafa Demirkan'ın yeni görevi ortaya çıktı
İkinci el otomobil piyasasında en çok satılan 10 marka belli oldu
Karadeniz yaylarında yeniden yıkım başladı
Büyük suçlama: ''Saraya yakın birileri dolarla vurgun yapıyor''
Jetgiller gerçek oluyor! ''Asrın aracı'' ortaya çıktı
Benzine bir zam daha: Tam 44 kuruş zam geliyooor!
Babasının yasak aşk yaşadığı kadını herkesin içinde dövdü
Piyasalar yanıyor! Dolar 10 TL'ye koşuyor, gram altın 600 TL'ye...