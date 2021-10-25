Irak'ın kuzeyinde 4 terörist daha öldürüldü
Mehmetçik'in bölücü terör örgütlerine karşı operasyonları sürerken, Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiği açıklandı.
MSB, ''Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Metina’da tespit edilen 4 PKK’lı terörist, Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi'' açıklamasında bulundu.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol