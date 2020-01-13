  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 13 Ocak 2020 22:02

Irak'ın kuzeyinden kahreden haber: 2 şehit

Milli Savunma Bakanlığı'ndan, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde bir asker ile güvenlik korucusunun şehit olduğu bildirildi.

Irak'ın kuzeyinden kahreden haber: 2 şehit
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, “Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde icra edilen operasyonlar kapsamında 13 Ocak 2020 tarihinde teröristlerle çıkan çatışmada biri güvenlik korucusu olmak üzere iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” denildi.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
asker , şehit , güvenlik korucusu
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM