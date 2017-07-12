SON DAKİKA
SON ZAMANLARIN EN BÜYÜK OPERASYONU: 29 İLDE 233 GÖZALTI
15-16 Temmuz'da ücretsiz ulaşım müjdesi
15-16 Temmuz'da ücretsiz ulaşım müjdesi
Dünya şokta ! Londra'nın tam 4 katı büyüklüğünde...
Dünya şokta ! Londra'nın tam 4 katı büyüklüğünde...
Son zamanların en büyük operasyonu: 29 ilde 233 gözaltı
Son zamanların en büyük operasyonu: 29 ilde 233 gözaltı
Son 24 saatin en çok okunan haberleri burada
Son 24 saatin en çok okunan haberleri burada
Katar Ekonomi Bakanı'ndan müjdeli açıklama
Katar Ekonomi Bakanı'ndan müjdeli açıklama
OHAL Komisyonu göreve başlıyor ! Resmi Gazete'de yayımlandı
OHAL Komisyonu göreve başlıyor ! Resmi Gazete'de yayımlandı
Şişman çift ilişkiye girebilmek için bunu yaptı...
Şişman çift ilişkiye girebilmek için bunu yaptı...
Sosyal medya bu Whatsapp konuşmasını konuşuyor
Sosyal medya bu Whatsapp konuşmasını konuşuyor
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 12 Temmuz 2017 15:21

İrlandalı boksör davasında flaş gelişme

İstanbul'da Aksaray esnafının saldırısına uğrayan İrlandalı turistin davasında karar verildi.

A+ A-

İstanbul'un Aksaray semtinde esnafların saldırısına uğrayan Kuveyt asıllı İrlandalı turist Mohammamed Fadeldabbous davasında karar çıktı. Sanıklardan esnaf Şenol Palan, İrlandalı turisti darp ettiği ve kolunu kırdığı gerekçesiyle "Kasten yaralama" suçundan 3 yıl 6 ay 5 gün hapis cezasına çarptırıldı. Diğer iki sanığa ise para cezası verilip cezaları ertelendi. Davada müşteki sanık olarak yer alan İrlandalı Mohammamed Fadeldabbous'a ise eylemini meşru müdafa çerçevesinde gerçekleştirdiği gerekçesiyle herhangi bir ceza verilmedi. 

DHA

irlandalı boksör , mahkeme