İrlandalı boksör davasında flaş gelişme

İstanbul'un Aksaray semtinde esnafların saldırısına uğrayan Kuveyt asıllı İrlandalı turist Mohammamed Fadeldabbous davasında karar çıktı. Sanıklardan esnaf Şenol Palan, İrlandalı turisti darp ettiği ve kolunu kırdığı gerekçesiyle "Kasten yaralama" suçundan 3 yıl 6 ay 5 gün hapis cezasına çarptırıldı. Diğer iki sanığa ise para cezası verilip cezaları ertelendi. Davada müşteki sanık olarak yer alan İrlandalı Mohammamed Fadeldabbous'a ise eylemini meşru müdafa çerçevesinde gerçekleştirdiği gerekçesiyle herhangi bir ceza verilmedi.