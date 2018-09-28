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  4. 28 Eylül 2018 18:59

İş adamı intihar etti... Yakınları feryat etti

Adana'da ofisinde intihar eden iş adamının yakınları olay yeridne feryat etti.

İş adamı intihar etti... Yakınları feryat etti
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Adana’da ofisinde başına sıkarak intihar eden iş adamının yakınları olay yerinde feryat edip gözyaşı döktü

Adana’da bir iş adamı, başına tabancayla sıkarak intihar etti.

Olay, merkez Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde meydana geldi. Evinde tabancayla başına ateş eden D.Ş., olay yerinde hayatını kaybetti.

Yüksek miktarda borcu olduğu ileri sürülen iş adamının cenazesinin binadan çıkarıldığı sırada sinir krizi geçiren yakınları, uzun süre sakinleştirilemedi. İş adamının cesedi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Öte yandan, çevredeki apartmanlarda oturan vatandaşlar da olayı büyük bir üzüntüyle izledi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

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