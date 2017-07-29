İş adamının şüpheli ölümü: İntihar mı infaz mı?
İş adamının şüpheli ölümü: İntihar mı infaz mı?
Uçağı rötar yapana 100-600 Euro tazminat
Uçağı rötar yapana 100-600 Euro tazminat
Sokak ortasında pitbull dehşeti !
Sokak ortasında pitbull dehşeti !
Ülkenin başbakanı görevden alındı
Ülkenin başbakanı görevden alındı
Yiyin birbirinizi ! Teröristler birbirine girdi
Yiyin birbirinizi ! Teröristler birbirine girdi
Mescid-i Aksa krizi için flaş açıklama !
Mescid-i Aksa krizi için flaş açıklama !
Ciğerlerimiz yandı ! İşte yangında son durum
Ciğerlerimiz yandı ! İşte yangında son durum
Son 24 saatin en çok okunan haberleri burada
Son 24 saatin en çok okunan haberleri burada
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 29 Temmuz 2017 08:26

İş adamının şüpheli ölümü: İntihar mı infaz mı?

Karabük-Yenice yolunda bir iş adamı kafasından vurulmuş halde bulundu.

İş adamının şüpheli ölümü: İntihar mı infaz mı?
A+ A-

Edinilen bilgilere göre, Cuma namazına gittikten sonra bir daha kendisinden haber alınmayan iş adamı Nuri A.’nın yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi.

Kullandığı aracının plakasının tespit edilmesi üzerine çalışma yapan ekipler Nuri A.’nın en son Yenice istikameti yönüne gittiğini belirledi. Bunun üzerine yol güzergahında çalışma yapan ekipler işadamının aracını pirinçlik tünelinin yanında buldu. Çevrede araştırma yapan ekiplerin aracın ilerisinde iş adamı Nuri A.’yı kafasından bir el ateş edilmesi sonrası ölü olarak buldu.

OTOPSİ YAPILACAK

Olayın jandarma ekiplerine bildirilmesi üzerine ekiplerin yaptığı incelemede, iş adamının cesedinin yanında bir adet tabanca ile içilmiş vaziyette 5-6 adet sigara izmariti buldu. Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılan iş adamının cenazesi otopsi yapılmak üzere Ankara Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Jandarma ekipleri yol güzergahında bulunan MOBESE kameralarını incelemeye alarak iş adamının intihar mı yoksa cinayete mi kurban gittiğini araştırmak için geniş çaplı soruşturma başlattı.
 

İHA

cinayet , intihar , iş adamı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM