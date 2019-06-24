İş arkadaşını kaçırıp, intihar etti !

Soğukkuyu Mahallesi Stat Sokağı'nda yaşayan annesinin evine gelen kamyon şoforü Mehmet Ç., saat 10.30 sıralarında, yalnız olduğu sırada başına dayadığı tabancanın tetiğini çekti. Silah sesi üzerine eve koşan komşuları, Mehmet Ç.'yi kanlar içinde buldu. İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Mehmet Ç.'nin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Mehmet Ç.'nin cesedi, yapılan inceleme sonrası otopsi için Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Mehmet Ç.'nin Manisa'nın Turgutlu ilçesinde aynı firmada birlikte çalıştığı, ismi öğrenilemeyen bir kadın arkadaşını dün kaçırdığı, sekreter olan kadının ailesinin polise giderek şikayetçi olduğu öğrenildi. Mehmet Ç.'nin, kadın arkadaşını bölgedeki bir mezarlık yakınında, kiraladığı otomobilde bırakıp, annesinin evine giderek yaşamına son verdiği öğrenildi. Polis tarafından bulunan kadının ise emniyete götürüldüğü kaydedildi.