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  4. 03 Mayıs 2019 15:17

İş bulamadı, intihara kalkıştı

İzmit'te, 4 gün önce yaya köprüsüne çıkarak intihar etmek isteyen I.Ç.C. (30), aynı köprüye tekrar çıkarak intihar teşebbüsünde bulundu.

İş bulamadı, intihara kalkıştı
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Olay öğle saatlerinde İzmit'te D-100 Karayolu üzerinde bulunan Turgut Özal Köprüsü'nde yaşandı. 

Pazartesi günü, AMATEM'de tedavi görmek istediğini söyleyerek intihar teşebbüsünde bulunan I.Ç.C., bugün tekrar intihar teşebbüsünde bulundu.

Bu  kez sabıkalı olduğunu ve işe giremediğini bu yüzden intihar etmek istediğini söyleyen I.Ç.C., polislerin zamanında müdahalesiyle bulunduğu yerden indirildi. İntihar teşebbüsü nedeniyle D-100 Karayolu Ankara yönünde bir şerit kapatılırken, ulaşım aksadı. I.Ç.C. polis tarafından kendisine zarar vermemesi için kelepçelenerek karakola götürüldü.

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