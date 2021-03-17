İş bulma bahanesiyle getirdiği kadınları fuhuşa zorladı!

İş bulma bahanesiyle Türkiye'ye getirdiği kadınları tuzağa düşürerek fuhuşa zorlayan çete, polis ekiplerinin operasyonu ile çökertildi.

YABANCI UYRUKLU KADINLARI TUZAĞA DÜŞÜRDÜ

Yabancı uyruklu kadınları Türkiye’ye iş bulma bahanesiyle getirdi. Pasaportlarına el koydu, fuhuşa zorladı. Karısı ve kızı da bu yaşananlara göz yumdu.

POLİS TEKNİK VE FİZİKİ TAKİP YAPTI

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, S.Ç. isimli kişinin Türkiye'ye yabancı uyruklu kadın getirdiği tespiti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında teknik ve fiziki takip yaptı. O takipte S.Ç.'nin yabancı uyruklu karısı aracılığı ile Özbekistan, Kazakistan, Rusya, Ukrayna ve Kırgızistan gibi ülkelerden hizmetçi, hasta bakıcı, güzellik uzmanı olarak iş vaat ettiği, maddi durumu iyi olmayan kadınları Türkiye’ye getirdiği ve bu kişileri fuhuşa zorladığı belirlendi.

MERKEZDEN UZAK EVDE KALIYORLARDI

Yapılan incelemede, kadınların pasaportuna el koyan S.Ç.'nin Ankara'da merkezden uzak bir villada kaldığı, kadınların adına escort sayfalarına ilan verdiği ortaya çıktı. Fuhuş çetesinin yapılan pazarlıktan sonra kadını kendi adamlarıyla otellere yolladığı ve kadınların çevrede dikkat çekmemesi için tesettür kıyafetleri ile evden çıkartıldığı belirlendi.

Toplanan delillerin ardından savcılık talimatıyla belirlenen adrese baskın yapıldı. 7 çete üyesi ile birlikte fuhuşa zorlanan 10 yabancı uyruklu kadın gözaltına alındı. Kadınların ifadesinde S.Ç.'nin kadınları korkutmak için şiddet uyguladığı ve tecavüz ettiği de ortaya çıktı.

BASKINDA FUHUŞTAN KAZANILAN PARA DA ELE GEÇİRİLDİ

Tehdit, yaralama ve 18 yaşını doldurmamış kişilere karşı insan ticareti suçlarından 12 ayrı yakalama kararı bulunan S.Ç.'nin adresinde yapılan aramada bir av tüfeği, fuhuştan elde edilen 135 bin 90 lira nakit para ve yüklü miktarda döviz ele geçirildi.