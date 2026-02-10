İş insanı Kamil Yazıcı hayatını kaybetti
Türkiye'nin önde gelen iş insanlarından Kamil Yazıcı 97 yaşında hayatını kaybetti.
İş insanı Kamil Yazıcı 97 yaşında hayatını kaybetti.
Yazıcı, 11 Şubat Çarşamba günü Ataşehir'deki Mimar Sinan Camii'nde öğle namazında kılınacak cenaze namazının ardından Maltepe Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
