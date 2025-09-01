İş insanı otomobilde tabancayla öldürüldü

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde iş insanı M.U. (48), otomobilde tabancayla vurularak öldürüldü. Cinayetin ardından kaçan şüpheli, jandarma tarafından yakalandı.

Kapaklı ilçesi İnönü Mahallesi'nde saat 00.30 sıralarında vatandaşlar, otomobili kapısı açık şekilde görünce durumu jandarmaya bildirdi. Bölgeye giden jandarma ekipleri yaptıkları kontrolde otomobilin arka koltuğunda Kapaklı ve Çerkezköy'de vinç işletmeciliği yapan M.U.’yu öldürülmüş halde buldu. İncelemede U.'nun göğüs, boyun ve çene kısmından tabanca ile 4 kurşunla vurulduğu belirlendi.

Cinayete ilişkin çalışma başlatan Kapaklı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını tek tek inceledi. 24 güvenlik kamerasından alınan görüntülerde cinayet şüphelisinin O.A., olduğu tespit edildi.A., otogarda otomobil beklediği sırada jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

A., jandarmadaki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.A.'ın ifadesinde M.U.'nun kendisini arayarak, bulduğu bir arsayı ortak olarak alabileceklerini söylemesi üzerine buluştuklarını söyledi. U. ile buluştuklarını belirten A., "Buluştuğumuzda bana vincimi satıp arsayı almamızı istedi. Arsayı satan kişilerin de geleceğini söyledi. Bu arada benim enseme silah dayadı ve 'Satacaksın vinci, vereceksin' diye bağırmaya başladı. Ben de bir anlık refleksle silahı elime geçirdim. O aracına doğru kaçtı, ben de ateş ettim" dediği öğrenildi.

DHA