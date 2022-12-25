İş insanı, tartıştığı akademisyen arkadaşını öldürdü

Ankara'da yaşanan olayda bir iş insanı, restoranda birlikte yemek yediği akademisyen arkadaşını silahla vurarak öldürdü.

Ankara'da iş insanı, tartıştığı arkadaşını silahla vurarak öldürdü.

Edinilen bilgiye göre, Çankaya ilçesine bağlı Çayyolu Mahallesi Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Caddesi'nde bulunan bir restoranda arkadaşlarıyla yemek yiyen iş insanı Polat A., masada bulunan Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Ermenek Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Güven Ç. ile iddiaya göre küfürlü konuştuğu için tartışmaya başladı.

Kavgaya dönüşen olayda Polat A., ruhsatlı silahıyla Ç.'ın başına bir el ateş etti. Ç., olay yerinde hayatını kaybetti.

İş insanı, masada bulunanlar ve restoran çalışanlarının polise haber vermesi üzerine olay yerine gelen ekipler tarafından gözaltına alındı.

Hayatını kaybeden akademisyenin cesedi, Keçiören Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.