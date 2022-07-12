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İş insanı ve eşi hayatını kaybetmişti: Bodrum'daki tekne kazasından yeni detaylar

İş insanı ve eşi hayatını kaybetmişti: Bodrum'daki tekne kazasından yeni detaylar

Muğla'nın Bodrum ilçesinde geçtiğimiz günlerde yaşanan feci kazadan yeni ayrıntılar ortaya çıktı

Bodrum'da iş insanı Ünal P. ile eşi Evrim P.'nın yaşamını yitirdiği sürat teknesi kazasıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında teknenin hızının 70-80 km olduğu ve bulunduğu bölgeye göre fazla olduğu, kazanın bu nedenle gerçekleşmiş olabileceği ileri sürüldü. Öte yandan, değerlendirmelere göre çift dümenin bulunduğu camlı bölmeye başlarını çarparak yaşamını yitirdi.

TEKNE KAYALIKLARA ÇARPTI, KIZLARI MİNA DENİZE DÜŞTÜ
Olay, 10 Temmuz saat 22.00 sıralarında Torba Mahallesi Kaynar mevkinde oteller bölgesinde meydana geldi. İnşaat ve akaryakıt sektöründe faaliyet gösteren holdingin yönetim kurulu başkanı Ankaralı Ünal P.'nın kullandığı, içinde eşi Evrim P. ve çocukları Mina P.'nın da bulunduğu sürat teknesi, Kaynar mevki açıklarında kayalıklara çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan teknede P. çifti ağır yaralanırken, Mina ise savrularak denize düştü. Çevredekilerin yardımıyla Mina sudan çıkarıldı.

 İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ünal ve Evrim P. çiftinin yaşamını yitirdiğini belirlendi. Kazada yaralanan Mina P. ise ilk müdahalenin ardından ilçedeki bir özel hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumu iyi olan Mina P., tedavisinin ardından taburcu edildi. Savcının incelemesinin ardından P. çiftinin cansız bedenleri ise Bodrum Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

150 METRE YÜZMÜŞ
Kazanın P. çiftinin kızları Mina ile sürat teknesiyle açıkta demirli olan yatlarına dönerken meydana geldiği öğrenildi. Kazadan yaralı kurtulan Mina P.'nın çarpma sırasında denize düştükten sonra yaklaşık olarak 150 metre yüzdüğü, ardından da çevredekiler tarafından fark edilip sudan çıkarıldığı ortaya çıktı.

CENAZELER ANKARA'DA TOPRAĞA VERİLECEK
Öte yandan Ünal - Evrim P. çiftinin cenazelerinin dün hava yoluyla Ankara'ya gönderildi. Çiftin cenazeleri, bugün öğlen İzmir Mahallesi Camisi'nde kılınacak namazın ardından Kahramankazan ilçesi mezarlığında toprağa verileceği bildirildi.
Kazanın ardından Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

"SÜRATİ BULUNDUĞU BÖLGEYE GÖRE FAZLA"
Soruşturma kapsamında sürat teknesinin hızının kaza anında yaklaşık 70-80 kilometre olduğu belirlendi. Ünal P.'nın kayalıkları görmemesi ve süratinin bulunduğu bölgeye göre fazla olması nedeniyle kazanın gerçekleştiği ileri sürüldü.

 Öte yandan, P. çiftinin, çarpmanın şiddetiyle dümenin bulunduğu camlı bölmeye başlarını vurmaları sonucu yaşamını yitirdikleri üzerinde durulduğu öğrenildi.

Etiketler muğla bodrum kaza
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