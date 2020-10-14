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  4. 14 Ekim 2020 22:47

İş insanına silahlı saldırıda bulunmuştu! O avukat tutuklandı

Beşiktaş’ta bir iş adamına silahlı saldırı düzenleyen ve şoförünü bacağından yaralayan avukat, ‘kasten yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İş insanına silahlı saldırıda bulunmuştu! O avukat tutuklandı
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Beşiktaş'ta dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda avukat İbrahim S., ticari nedenlerle anlaşmazlık yaşadığı iş adamı Engin Musaoğlu'na silahlı saldırı düzenlemişti. Saldırıya uğrayan Musaoğlu yara almadan kurtulurken, şoförü Kutlu Muhammed O. bacağından yaralanmıştı. Şüpheli avukat dün gece saatlerinde silahı ile birlikte emniyete giderek teslim olmuştu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren şüpheli, ‘kasten yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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