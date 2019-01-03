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  4. 03 Ocak 2019 09:13

İş kurasının adresi o şehri ayağa kaldırdı

Samsun'da Hükümetin "Toplum Yararına Program"ı kapsamında gerçekleştirilen kamuda iş kuralarının hayvanat bahçesinde yapılacağı bilgisi şehri karıştırdı.

İş kurasının adresi o şehri ayağa kaldırdı
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2019 yılında ‘Toplum Yararına Program-TYP' kapsamında ülke genelinde 70 bin kişi, kamuda işe alınacak. Yılın ilk uygulamalarından biri ise bugün Samsun'da gerçekleştirilecek.

Sözcü gazetesinden Deniz Ayhan'ın haberine göre Samsun Büyükşehir Belediyesi aracılığıyla yapılan ‘Toplum Yararına Programlar'ın noter huzurundaki kura çekiminin hayvanat bahçesinde yapılacağı, cep telefonu mesajıyla vatandaşlara duyuruldu. Bugün sabah 09.00'da noter huzurunda kura çekileceği belirtildi. Vatandaşlar konuyla ilgili şaşkınlığını gizleyemezken, CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Kundak derhal bu saygısızlığın giderilmesini istedi.

Kundak'ın açıklaması şöyle:

“AKP yönetimi halkımıza yabancılaşmış ve kibirli tutumunu her gün farklı uygulamalarla ortaya koyuyor. Halkımıza yapılan bu saygısızlığı asla kabul etmiyoruz. Söz konusu kuranın hayvanat bahçesinde yapılacağı, İŞKUR tarafından ilgililere SMS ile duyurulmuştur. Bu saygısızlığın düzeltilmesi gerektiğini düşünüyoruz.” Samsun Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ise hayvanat bahçesi içerisinde tesisler bulunduğunu belirterek, “Keşke bu şekilde bir mesaj gönderilmeseydi” açıklaması yaptı

Sözcü

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