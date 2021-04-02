İş makinesi altında kalan adam hayatını kaybetti

Bolu’da iş makinesinin çarpıp üzerinden geçtiği İbrahim Y., feci şekilde şekilde can verirken, operatör gözaltına alındı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Kültür Mahallesi Peyami Safa Sokak'ta meydana geldi. Operatörlüğünü Doğukan C.’in yaptığı 34 0018 5187 plakalı iş makinesi, sokakta yürüyen İbrahim Y.'a çarpıp, başının üzerinden geçti. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Y.'ın yaşamını kaybettiği belirlendi.



Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Y.'ın cenazesi, morga kaldırıldı. Kazanın ardından operatör C. polis tarafından gözaltına alındı.