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  1. 02 Mayıs 2017 18:09

İş makinesine kolunu kaptırdı !

Tokat'ta iş makinesine kolunu kaptıran işçi helikopterle Ankara'ya sevk edildi.

İş makinesine kolunu kaptırdı !
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Tokat’ın Reşadiye ilçesinde iş makinesine kolunu kaptırması sonucu sol kolu omzundan kopan işçi ambulans helikopterle Ankara’ya sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Reşadiye ilçesine 5 kilometre uzaklıktaki bir kil fabrikasında çalışan evli ve 2 çocuk babası Mustafa Top (40), çalıştığı sırada iş makinesine kolunu kaptırdı. Sol kolu omuzundan kopan işçinin acılar içinde bağırması üzerine arkadaşları yardımına koştu. Kopan kolu organ nakil kutusuna konulan işçi ambulansla Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan işçi ilk müdahalesinin ardından kolunun yerine dikilmesi için Ankara Hacettepe Üniversite Hastanesine sevkine karar verildi. İşçi Tokat Havalimanı’na inen ambulans helikopterle Ankara’ya sevk edildi.

 

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