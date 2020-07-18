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  4. 18 Temmuz 2020 15:02

İş yeri sahibine sopalı dayak kamerada!

Siirt'te cep telefonu satışı yapan bir esnaf, iş yerine gelen 2 kişinin sopalı saldırısına uğradı. Saldırı anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

İş yeri sahibine sopalı dayak kamerada!
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Olay, dün kent Aydınlar Caddesi'nde meydana geldi. Cep telefonu satışı yapan Sinan Ay, bir misafiriyle otururken, kimliği belirsiz 2 kişi geldi. Müşteriden dışarı çıkmasını isteyen bu kişiler, içlerinden birinin elinde taşıdığı ceketin altına gizlediği sopaları çıkarıp, Sinan Ay'a saldırdı. Ay'ın yardımına çevredeki esnaf yetişti. Esnafın müdahalesiyle saldırganlar dışarı çıkarıldı.



Bu sırada saldırganlardan biri sopayla bu kez iş yerindeki cam rafları kırdı. Şüpheliler kaçarken, saldırı anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.



İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Polisin ifadesine başvurduğu Sinan Ay, saldırganları tanımadığını söyledi. Polis ekipleri, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.



DHA

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