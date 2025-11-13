  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. İş yerinden 1 milyon liralık hırsızlık yapan şüpheli ''tanıdık'' çıktı!

İş yerinden 1 milyon liralık hırsızlık yapan şüpheli ''tanıdık'' çıktı!

Güncelleme:

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, iş yerindeki çelik kasadan 1 milyon lira çalan şüphelinin, eski çalışan B.Y. olduğu tespit edildi.

Manavgat’ın Çakış Mahallesi’nde pazartesi günü bir iş yerinin çelik kasasından dolar, euro ve Türk lirası olmak üzere yaklaşık 1 milyon lira çalındı. İş yeri sahiplerinin ihbarı üzerine Manavgat Jandarma Komutanlığı ekipleri araştırma başlattı. Ekipler, hırsızlığı, iş yerinin eski çalışanlarından B.Y.'ın gerçekleştirdiğini tespit etti. Jandarma operasyonuyla gözaltına alınan B.Y.'ın gösterdiği yerde yapılan aramada da çalınan paralar bulunup, iş yeri sahibine teslim edildi.

Taşağıl Jandarma Karakolu’nda işlemleri tamamlanan B.Y., dün sabah adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından sulh ceza hakimliğine çıkarılan Y., tutuklandı.

Diğer yandan B.Y.'nin olay günü iş yerine girip, çelik kasayı aradığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA

text-ad
Etiketler antalya Manavgat Hırsızlık
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İstanbul sallandı! Marmara Denizi'nde korkutan deprem İstanbul sallandı! Marmara Denizi'nde korkutan deprem Koşun depoları doldurun! Akaryakıta bir zam daha geliyor Koşun depoları doldurun! Akaryakıta bir zam daha geliyor The Economist'in 2026 kehanetleri olay oldu: Yeni yılda dünyayı neler bekliyor? The Economist'in 2026 kehanetleri olay oldu: Yeni yılda dünyayı neler bekliyor? Anne oğulun sır ölümünde ''enişte'' şüphesi: ''Samimi olduk'' diyerek anlattı! Anne oğulun sır ölümünde ''enişte'' şüphesi: ''Samimi olduk'' diyerek anlattı! Doğada kendiliğinden yetişiyor, köylülere gelir kapısı oluyor! Kilosu 11 TL Doğada kendiliğinden yetişiyor, köylülere gelir kapısı oluyor! Kilosu 11 TL Özgür Özel'den İBB davası için hodri meydan: ''Cesaretiniz varsa...'' Özgür Özel'den İBB davası için hodri meydan: ''Cesaretiniz varsa...'' Dondurucu soğukla birlikte kar ve sağanak geliyor! Dondurucu soğukla birlikte kar ve sağanak geliyor! İstanbul'da şoke eden kaza: Kadın sürücü otoparkı savaş alanına çevirdi İstanbul'da şoke eden kaza: Kadın sürücü otoparkı savaş alanına çevirdi İstanbul'da tam 84 güzergahta hız limitleri değişti İstanbul'da tam 84 güzergahta hız limitleri değişti Kız isteme kavgasında korkunç son: Genç kadın evinde namaz kılarken öldürüldü Kız isteme kavgasında korkunç son: Genç kadın evinde namaz kılarken öldürüldü
Türkiye'nin konuştuğu anne ile oğlu nasıl öldü? Türkiye'nin konuştuğu anne ile oğlu nasıl öldü? Beşiktaş'ın yıldızı Rafa Silva'dan beklenmedik karar! Beşiktaş'ın yıldızı Rafa Silva'dan beklenmedik karar! Konut satışları patladı! Ekim ayında tarihi rekor kırıldı Konut satışları patladı! Ekim ayında tarihi rekor kırıldı Sevilen dizinin çekildiği ilimizde turizm rekoru: 3.5 milyon kişi ziyaret etti! Sevilen dizinin çekildiği ilimizde turizm rekoru: 3.5 milyon kişi ziyaret etti! Trump imzayı attı, altın fiyatları yeniden coştu! Trump imzayı attı, altın fiyatları yeniden coştu! Türkiye şehitlerine ağlarken belediye başkanından tepki çeken paylaşım Türkiye şehitlerine ağlarken belediye başkanından tepki çeken paylaşım Deprem uzmanı Ercan riskli il ve ilçeleri saydı: ''Bu yerlerden ev almayın, kiralamayın'' Deprem uzmanı Ercan riskli il ve ilçeleri saydı: ''Bu yerlerden ev almayın, kiralamayın'' Halı yıkama tesisinde korkunç ölüm Halı yıkama tesisinde korkunç ölüm Donald Trump'tan Suriye lideri Şara'ya şaşırtan ''eş'' sorusu Donald Trump'tan Suriye lideri Şara'ya şaşırtan ''eş'' sorusu Krem peynirden tereyağına... Bakanlığın taklit ve tağşiş ürün listesi güncellendi Krem peynirden tereyağına... Bakanlığın taklit ve tağşiş ürün listesi güncellendi