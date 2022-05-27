İş yerini basıp terör estirdiler: ''Buradan gideceksiniz''

İstanbul Beylikdüzü'nde Mısır uyruklu iş insanına ait iş yerine zorla giren 5 kişi, çalışanları darbetti. Saldırganlar şikayet üzerine gözaltına alındı.

İstanbul'da bir iş yerini basıp çalışanlara saldıran 5 kişi gözaltına alındı.

Olay dün saat 16.00 sıralarında Beylikdüzü ilçesi Yakuplu Mahallesi'nde bulunan bir rezidanstaki iş yerinde yaşandı.

Mısır uyruklu iş insanı Muaz B.'ya ait iş yerine gelen 5 kişi, buradaki çalışanlarla tartışmaya başladı.

Kadın çalışanları dışarı çıkaran saldırganlar, iş yerinin odalarında oturan 2 erkek çalışanı da dövdü.

''BURADAN GİDECEKSİNİZ''

Çalışanları da dışarı attıktan sonra 5 kişi, "Buradan gideceksiniz" diyerek tehdit ve küfürler savurmaya başladı.

Bir çalışanın ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polisler, saldırganları ifadelerini almak üzere karakola götürdü.

Çalışanlar ise kendilerini darbedip, iş yerine zorla giren 5 kişiden şikayetçi oldu. Şüphelilerin, polis merkezindeki işlemleri devam ediyor.

Öte yandan aynı kişilerin, daha önce de iş yerine gelip tehditler savurduğu öğrenildi.

''YENİ MAL SAHİBİ YAPTIRDI'' İDDİASI

İş insanı Muaz B., saldırganların kira kontratı nedeniyle sorun yaşadıkları yeni mal sahipleri tarafından tutulduğunu iddia etti.



25 BİN DOLARLIK YENİ KONTRAT TEKLİFİ

B., 8 yıl daha sürecek olan kontratları yerine 25 bin dolarlık yeni kontrat teklifini fazla buldukları için yeni mal sahibi tarafından tehditler aldığı ve ırkçı söylemlere maruz kaldığını öne sürdü.

Yeni mal sahibi ve B. arasındaki tahliye davasının devam ettiği öğrenildi.

DHA