SON DAKİKA
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ÇOK KRİTİK MUSUL AÇIKLAMASI
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik Musul açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik Musul açıklaması
Hayalinizdeki işe kavuşun ! Haber3.com editör arıyor...
Hayalinizdeki işe kavuşun ! Haber3.com editör arıyor...
Aman beyler dikkat ! Hepiniz işte böyle kandırılıyorsunuz
Aman beyler dikkat ! Hepiniz işte böyle kandırılıyorsunuz
O kanser türünün katili buzdolabınızda gizli !
O kanser türünün katili buzdolabınızda gizli !
Suriye'den Hatay'a top mermisi atıldı !
Suriye'den Hatay'a top mermisi atıldı !
Başbakanlık'ta şok ! 6'sı görevde, 43 personele gözaltı
Başbakanlık'ta şok ! 6'sı görevde, 43 personele gözaltı
Haber3.com'un haberlerini sitenize ekleyin, sitenizi biz güncelleyelim
Haber3.com'un haberlerini sitenize ekleyin, sitenizi biz güncelleyelim
Meteoroloji uyardı: Kavuran sıcaklar geri dönüyor !
Meteoroloji uyardı: Kavuran sıcaklar geri dönüyor !
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 10 Temmuz 2017 13:22

İş yolunda feci kaza !

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde otomobiyle refüjdeki direğe çarpan 26 yaşındaki Gizem Savcı hayatını kaybetti.

İş yolunda feci kaza !
A+ A-

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, otomobiliyle işe giderken refüjdeki direğe çarpan eczane teknikeri 26 yaşındaki Gizem Sıvacı hayatını kaybetti. Geçen mayıs ayında nikah kıyan genç kızın önümüzdeki günlerde düğün yapacağı öğrenildi.

Kaza, sabah saatlerinde Bandırma Devlet Hastanesi yakınında Balcı Çamlığı önünde meydana geldi.

10 NM 027 plakalı otomobiliyle evinden çıkan Gizem Sıvacı, işyerine 300 metre kala aracın kontrolünü kaybederek orta refüjdeki direğe çarptı. 

Kazada ağır yaralanan Sıvacı Bandırma Devlet Hastanesinde kaldırıldı. Ancak genç kız hastanede hayatını kaybetti.

DÜĞÜN YAPACAKLARDI

Gizem Sıvacı’nın geçen mayıs ayında Fatih Sıvacı ile nikah kıydığı ve düğün hazırlığı yaptığı öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturmaya başlandı.

DHA

trafik kazası