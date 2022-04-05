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İşçi midibüsü ile TIR çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

İşçi midibüsü ile TIR çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, işçileri taşıyan servis midibüsü ile TIR'ın çarpıştığı kazada 2'si ağır 25 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında, Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (GEBKİM) C kapısı karşısında meydana geldi. GEBKİM'den çıkış yapan Gürkan M. yönetimindeki TIR ile Valiler Bulvarı'ndan gelen ve işçileri taşıyan Ayhan Y.'nin kullandığı midibüs ile çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle midibüs, yan yattı. İhbarla kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 25 kişi, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere götürüldü. Tedaviye alınan yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

DHA

Etiketler kocaeli dilovası trafik kazası
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