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İşçileri taşıyan kamyonet devrildi: 7 yaralı

Gaziantep’in Nizip ilçesinde inşaat işçilerini taşıyan kamyonetin devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

Nizip-Karkamış karayolu İkizce Mahallesi yakınlarında Mustafa Korkmaz idaresindeki 27 AHR 420 plakalı kamyonet, kontrolden çıkarak devrildi.

Araçta bulunan sürücü ile inşaat işçisi olduğu öğrenilen 6 kişi yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Nizip Devlet Hastanesi ile ilçedeki özel hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Etiketler kamyonet işçi devrilme
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