İşçileri taşıyan kamyonet devrildi: 7 yaralı
Gaziantep’in Nizip ilçesinde inşaat işçilerini taşıyan kamyonetin devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.
Nizip-Karkamış karayolu İkizce Mahallesi yakınlarında Mustafa Korkmaz idaresindeki 27 AHR 420 plakalı kamyonet, kontrolden çıkarak devrildi.
Araçta bulunan sürücü ile inşaat işçisi olduğu öğrenilen 6 kişi yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Nizip Devlet Hastanesi ile ilçedeki özel hastaneye kaldırıldı.
Yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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